Hơn 30 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển Hà Tĩnh

Toàn tỉnh hiện có 7 bến cảng với 22 cầu cảng đang hoạt động; riêng khu vực Vũng Áng - Sơn Dương có 5 bến với 19 cầu cảng. Hệ thống này đang phục vụ hiệu quả các ngành công nghiệp chủ lực như luyện thép, năng lượng, công nghiệp công nghệ cao; đồng thời là đầu mối quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh.

Tàu vào chở hàng tại cảng Vũng Áng.

Thời gian qua, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho tàu, thuyền đến, rời và hoạt động tại khu vực cảng biển gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn - an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển. Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính đối với tàu, thuyền đến, rời và hoạt động trong vùng nước cảng biển theo quy định; tăng cường hướng dẫn chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nhanh chóng.

Cầu cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II dài 2.000m.

9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hà Tĩnh đạt hơn 30 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu, thuyền ra, vào cảng đạt 3.000 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm hàng hóa qua cảng chủ yếu là kali, than, gỗ dăm, quặng, thép, xăng dầu…

Nhân viên Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh theo dõi hoạt động tàu, thuyền tại các cảng biển qua phần mềm.

Theo ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, năm 2026, sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hà Tĩnh dự kiến đạt gần 37 triệu tấn. Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hoạt động tàu, thuyền an toàn, thông suốt và hiệu quả tại khu vực cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục xem xét, phê duyệt và ban hành kế hoạch điều động tàu thuyền phù hợp; theo dõi, giám sát việc tàu, thuyền vào, rời cảng, di chuyển và neo đậu đúng vị trí, đúng kế hoạch được chấp thuận.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động tàu, thuyền, xử lý tình huống phát sinh; duy trì đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực hàng hải để tiếp nhận, giải đáp và xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động tàu, thuyền và thủ tục hành chính. Cùng với đó, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tàu, thuyền thông qua cảng.