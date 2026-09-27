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Hà Tĩnh: Hơn 650 ha cây trồng vụ đông đã xuống giống

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Với phương châm linh hoạt trong sản xuất, người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đã xuống giống hơn 650 ha cây trồng vụ đông.

Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh có kế hoạch sản xuất hơn 11.800 ha cây trồng các loại, gồm gần 5 ngàn ha ngô lấy hạt, 1 ngàn ha ngô sinh khối; trên 4.900 rau, củ, quả các loại; gần 1 ngàn ha khoai lang.

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Người dân xã Sơn Giang đã xuống giống được 60 ha ngô lấy hạt.

Dù thời tiết đầu vụ chưa được thuận lợi, thường xuyên có mưa nhưng nhờ chủ động trong sản xuất nên đến nay, người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuống giống được 69 ha ngô lấy hạt, 516 ha rau các loại và hơn 65 ha khoai lang.

Các diện tích này đang được người dân chăm sóc, phát triển tốt, trong đó có một số diện tích rau ngắn ngày trồng trong nhà màng, nhà lưới đã cho thu hoạch.

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Nhiều loại rau màu vụ đông đã được người dân xuống giống.
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Nhiều loại rau ngắn ngày đã cho thu hoạch.

Ngành chuyên môn và các địa phương đang tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, đặc điểm từng vùng và khung thời vụ để hướng dẫn người dân bố trí cây trồng phù hợp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống; đồng thời chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo trồng.

Việc tổ chức sản xuất được thực hiện theo hướng linh hoạt thời vụ, ưu tiên vùng có lợi thế; củng cố, mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới nhằm chủ động ứng phó với thời tiết bất thuận, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích.

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Cán bộ chuyên môn ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) thường xuyên thăm đồng, động viên nông dân theo dõi chặt chẽ thời tiết để xuống giống các loại cây trồng vụ đông.

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Tags:

#Đã xuống giống vụ đông #vụ đông năm 2026

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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