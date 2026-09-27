Hà Tĩnh: Hơn 650 ha cây trồng vụ đông đã xuống giống

(Baohatinh.vn) - Với phương châm linh hoạt trong sản xuất, người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đã xuống giống hơn 650 ha cây trồng vụ đông.
Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh có kế hoạch sản xuất hơn 11.800 ha cây trồng các loại, gồm gần 5 ngàn ha ngô lấy hạt, 1 ngàn ha ngô sinh khối; trên 4.900 rau, củ, quả các loại; gần 1 ngàn ha khoai lang.
Dù thời tiết đầu vụ chưa được thuận lợi, thường xuyên có mưa nhưng nhờ chủ động trong sản xuất nên đến nay, người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuống giống được 69 ha ngô lấy hạt, 516 ha rau các loại và hơn 65 ha khoai lang.
Các diện tích này đang được người dân chăm sóc, phát triển tốt, trong đó có một số diện tích rau ngắn ngày trồng trong nhà màng, nhà lưới đã cho thu hoạch.
Nhiều loại rau màu vụ đông đã được người dân xuống giống.
Nhiều loại rau ngắn ngày đã cho thu hoạch.
Ngành chuyên môn và các địa phương đang tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, đặc điểm từng vùng và khung thời vụ để hướng dẫn người dân bố trí cây trồng phù hợp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống; đồng thời chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo trồng.
Việc tổ chức sản xuất được thực hiện theo hướng linh hoạt thời vụ, ưu tiên vùng có lợi thế; củng cố, mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới nhằm chủ động ứng phó với thời tiết bất thuận, hạn chế thấp nhất rủi ro do thiên tai và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.
Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.
Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.