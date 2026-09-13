Chủ động bảo vệ các tuyến đê trọng yếu trước sóng to, gió lớn, nước biển dâng

Tuyến kè biển Cẩm Nhượng ở xã Thiên Cầm.

Được xây dựng từ năm 2003, tuyến kè biển Cẩm Nhượng ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 2,2km, có vai trò chắn sóng, bảo vệ cuộc sống cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu ở 3 thôn: Phúc Hải, Cửa Nhượng, Hoàng Càn; trong đó có khoảng 110 hộ dân sống sát tuyến kè chịu ảnh hưởng trực tiếp mỗi khi xảy ra mưa bão.

Bên trong tuyến kè Cẩm Nhượng có các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dễ bị tác động bởi sóng to, gió lớn, nước biển dâng.

Qua 23 năm khai thác, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa bão, trên tuyến kè biển đã xuất hiện nhiều vị trí bị hư hỏng, sụt lún, gãy vỡ các cấu kiện bê tông. Nhiều đoạn mái kè bị sạt lở, các tấm bê tông bảo vệ bị sóng đánh bật, cuốn trôi, khiến người dân sinh sống ngay sát tuyến kè luôn trong tâm trạng bất an mỗi mùa mưa bão.

Dù ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, nhiều lần tu sửa, tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn chế, công tác sửa chữa mang tính nhỏ lẻ nên hư hỏng trên tuyến kè biển vẫn xuất hiện. Mùa mưa lũ những năm trước, mỗi khi có bão mạnh, địa phương và người dân nhiều lần phải sử dụng đá hộc, rọ đá gia cố, hạn chế phần nào ảnh hưởng từ gió to, sóng lớn tác động vào tuyến kè biển.

Nhiều vị trí trên kè biển Cẩm Nhượng bị hư hỏng sau các đợt mưa bão.

Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, vào tháng 5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng nhằm tăng cường khả năng chống xói lở, ứng phó thiên tai. Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, chuyên gia để hoàn tất các hồ sơ liên quan để triển khai dự án.

Trong thời điểm chờ dự án triển khai thi công, tuyến kè biển Cẩm Nhượng vẫn đang là nỗi lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 12/9, vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc được dự báo gây mưa lớn kèm sóng to, gió lớn, ảnh hưởng tới Hà Tĩnh.

Khu vực kè biển Cẩm Nhượng thường xuyên bị ảnh hưởng vào mùa mưa bão. Ảnh tư liệu năm 2025.

Ông Phan Văn Tuệ – Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: Trong phương án phòng, chống thiên tai của xã, tuyến kè Cẩm Nhượng là một trong những khu vực xung yếu cần đặc biệt quan tâm. Địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyến kè.

Theo ông Tuệ, hiện địa phương đã chuẩn bị sẵn khối lượng lớn đá hộc, rọ đá để triển khai biện pháp ứng phó khi tuyến kè xuất hiện các dấu hiệu mất an toàn. Ngoài lực lượng xung kích và người dân địa phương, trường hợp phát sinh sự cố, các ban, ngành, lực lượng chức năng cấp tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ gia cố tuyến kè.

Tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải.

Tương tự, tuyến đê Hội Thống qua xã Đan Hải cũng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 550 tỷ đồng để khôi phục, nâng cấp, thiết lập hệ thống ngăn chặn nước biển dâng do bão, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

5 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống xuất hiện tình trạng sạt lở, xói mòn. Ngành chức năng đã đầu tư xây dựng hệ thống kè ngầm nhằm ngăn chặn nước biển xâm thực. Tuy nhiên, tình trạng xói lở bờ biển vẫn tiếp tục diễn ra.

Các vị trí gia cố trên đê Hội Thống bị sóng lớn, gió mạnh quật “tơi tả” sau các trận bão mạnh vào năm 2025.

Năm 2025, trước ảnh hưởng của các cơn bão mạnh, chính quyền xã Đan Hải cùng lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, người dân đã dùng hàng trăm khối đá hộc, rọ sắt, cọc gỗ, bao cát gia cố tuyến đê. Tuy vậy, dưới ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, các vị trí gia cố đã bị hư hỏng, xô lệch.

Hiện tại, dự án nâng cấp đê Hội Thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ kỹ thuật và chuẩn bị nguồn vốn nên chưa thể triển khai thi công trên thực địa. Trước thực tế này, cấp ủy, chính quyền xã Đan Hải cũng chủ động các phương án bảo vệ an toàn tuyến đê Hội Thống.

Theo ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải, trước khi bước vào “cao điểm” mùa mưa bão năm 2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng các vị trí xung yếu trên tuyến đê Hội Thống. Địa phương cũng cắt cử lực lượng trực gác, theo dõi khi thời tiết diễn biến phức tạp, đồng thời, chuẩn bị máy móc, phương tiện, vật liệu để sẵn sàng huy động khi xuất hiện các dấu hiệu mất an toàn trên tuyến đê.

Khu vực trường học ở xã Đan Hải là một trong những địa điểm được lựa chọn để sẵn sàng sơ tán người dân.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật công trình, chính quyền địa phương cũng đã lên phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống sát tuyến đê.

“Các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp nếu đê gặp sự cố đã được lập danh sách cụ thể. Các địa điểm sơ tán an toàn như trường học, trụ sở xã, nhà văn hóa kiên cố đã được kiểm tra điều kiện sinh hoạt, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và vật tư y tế thiết yếu. Khi có lệnh sơ tán hoặc triều cường dâng vượt mức báo động, lực lượng xung kích cơ sở cùng các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn” - Chủ tịch UBND xã Trần Quỳnh Thao thông tin.

Các địa phương chủ động rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cho hay: Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao công tác ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân, bảo vệ an toàn công trình kỹ thuật, hạ tầng cơ sở.

Đối với tuyến đê Hội Thống, kè biển Cẩm Nhượng và một số tuyến đê trọng yếu, các địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ đầu. Chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, rà soát phương án, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn.