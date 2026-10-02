Từ đất muối bỏ hoang đến vùng nuôi tôm tiền tỷ

Xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) có khoảng 40 ha đất làm muối từng bị bỏ hoang do sản xuất kém hiệu quả. Trước thực trạng đó, địa phương tuyên truyền, định hướng người dân chuyển đổi diện tích này sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Trên diện tích 22 ha đất muối trước đây, Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao theo hướng khép kín. Khu nuôi được quy hoạch thành 52 ao, gồm khu vực ương dưỡng và ao nuôi thương phẩm. Tôm giống được chăm sóc tại các ao ương có mái che, sau đó chuyển sang ao nuôi ngoài trời. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn nước, môi trường đến dịch bệnh.

Từ cánh đồng muối bỏ hoang, nay đã hình thành những khu vực nuôi tôm công nghệ cao.

Sau 3 vụ nuôi, mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt. Mỗi năm, doanh nghiệp thu hoạch khoảng 200 tấn tôm thương phẩm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ những diện tích đất muối từng cho hiệu quả thấp, việc ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm đã mở ra hướng sản xuất mới, góp phần nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.

Anh Nguyễn Văn Hải - thôn Thạch Bắc, xã Mai Phụ chia sẻ: “Trước đây, làm muối hiệu quả thấp, nhiều diện tích bỏ hoang, bà con diêm dân phải đi tìm việc làm khắp nơi. Từ khi chuyển sang nuôi tôm, người dân có thêm việc làm và thu nhập ổn định hơn”.

Mỗi năm, Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân thu hoạch khoảng 200 tấn tôm thương phẩm.

Không riêng Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân, Công ty Nuôi trồng thủy sản Hồng Thắng cũng đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, chuyển đổi 8 ha đất làm muối sang nuôi tôm. Nhờ đầu tư đồng bộ hệ thống ao nuôi, xử lý nước và kiểm soát môi trường, mỗi năm mô hình này cho sản lượng khoảng 50 tấn tôm thương phẩm, mang lại nguồn thu tiền tỷ.

Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi cơ cấu sản xuất không chỉ giúp khai thác hiệu quả diện tích đất muối bỏ hoang mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nguồn nước nuôi tôm được kiểm tra chặt chẽ.

Anh Nguyễn Văn Thương - cán bộ kỹ thuật Công ty Nuôi trồng thủy sản Hồng Thắng cho biết: “Điều kiện nuôi tôm tại Mai Phụ không dễ dàng, nhất là việc lấy nước và thời tiết diễn biến phức tạp. Vì vậy, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật, từ khâu cải tạo ao, xử lý nguồn nước đến chăm sóc, thu hoạch. Đặc biệt, nguồn nước đầu vào phải được xử lý kỹ, loại bỏ tạp chất và chỉ khi đạt tiêu chuẩn an toàn mới được đưa vào ao nuôi”.

Theo chính quyền địa phương, chuyển đổi những diện tích đất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao là hướng đi phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, nuôi tôm công nghệ cao cũng đòi hỏi nguồn vốn lớn, trình độ kỹ thuật và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Đặc biệt, với vùng nuôi có điều kiện lấy nước khó khăn như Mai Phụ, chủ động nguồn nước, kiểm soát môi trường và phòng ngừa dịch bệnh là những yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất.

Những ao nuôi tôm ngoài trời được đầu tư hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ thông tin: “Địa phương hiện có 45 ha nuôi tôm, trong đó 30 ha nuôi theo hình thức công nghệ cao. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hình thành các khu chế biến thủy, hải sản. Bên cạnh đó, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường và quy hoạch vùng nuôi, tạo đà để kinh tế thủy sản trở thành một trong những mũi đột phá của địa phương”.

Từ những cánh đồng muối từng có thời điểm bỏ hoang, Mai Phụ đang hình thành những vùng nuôi tôm được đầu tư bài bản, cho sản lượng và giá trị kinh tế cao. Đây không chỉ là câu chuyện chuyển đổi một loại hình sản xuất, mà còn cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn mô hình phù hợp, khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.