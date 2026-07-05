Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Đối mặt nhiều khó khăn

Từ đầu tháng 6, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản đã thông báo nâng giá bán thức ăn tôm thêm từ 1.200 - 1.500 đồng/kg, đưa giá bán lên mức khoảng 33.500 - 40.000 đồng/kg tùy loại. Đây là lần tăng giá thứ ba kể từ đầu năm 2026. Việc giá thức ăn liên tục “leo thang” đang tạo áp lực lớn cho người nuôi tôm trên cả nước nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng.

Ông Trương Quang Lộc (HTX Nuôi trồng thủy sản Hạ Voọc, phường Trần Phú) đang có 4 ao tôm thả nuôi được gần 2 tháng

Hiện nay, ông Trương Quang Lộc (HTX Nuôi trồng thủy sản Hạ Voọc, phường Trần Phú) đang có 4 ao tôm (hơn 1,5 ha) thả nuôi được gần 2 tháng. Đây là giai đoạn tôm phát triển rất mạnh, nhu cầu sử dụng thức ăn lớn nên chi phí đầu vào tăng lên đáng kể.

Ông Lộc cho biết: “Thức ăn chiếm hơn 60% tổng chi phí nuôi tôm, vì vậy mỗi đợt tăng giá đều tác động trực tiếp đến lợi nhuận của người nuôi. Riêng đợt tăng mới đây, mỗi tấn thức ăn đã "đội" thêm khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng. Cùng với đó, thời tiết năm nay diễn biến cực đoan, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của tôm nuôi, kéo theo chi phí thuốc, chế phẩm xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh cũng tăng lên, khiến người nuôi càng thêm khó khăn”.

Từ đầu tháng 6, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản đã thông báo nâng giá bán thức ăn tôm thêm từ 1.200 - 1.500 đồng/kg, đưa giá bán lên mức khoảng 33.500 - 40.000 đồng/kg tùy loại.

Trong khi giá thức ăn tăng, giá tôm thương phẩm thời điểm hiện nay lại đang giảm mạnh. Qua khảo sát tại một số vùng nuôi, giá tôm được thương lái thu mua hiện thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 10 - 20%, tùy kích cỡ.

Tôm thẻ chân trắng tươi sống mua tại ao loại 70 con/kg hiện dao động quanh mức 100.000 đồng/kg; loại 60 con/kg khoảng 110.000 - 115.000 đồng/kg; loại 50 con/kg khoảng 120.000 - 125.000 đồng/kg; loại 40 con/kg khoảng 140.000 đồng/kg. Riêng tôm cỡ lớn loại 25 - 30 con/kg có mức giá từ 180.000 - 200.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá tôm thương phẩm lại đang giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Ông Nguyễn Văn Hà (thôn Tây Phúc, xã Thiên Cầm) cho biết: “Gia đình tôi vừa xuất bán 10 tấn tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg nhưng chỉ ở mức giá 110.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán giảm sâu khiến lợi nhuận của người nuôi bị ảnh hưởng đáng kể”.

Linh hoạt kế hoạch sản xuất để hạn chế rủi ro

Trước áp lực “kép” từ chi phí sản xuất gia tăng trong khi đầu ra chưa cải thiện, nhiều hộ nuôi tôm lựa chọn giảm mật độ thả nuôi, giãn thời gian xuống giống để hạn chế rủi ro.

Ông Bùi Quang Liện (thôn Thanh Long, xã Thạch Khê) cho hay: “Vụ xuân hè này, tôi đã thả nuôi gần 3 tháng và đang tập trung chăm sóc để đưa tôm về cỡ lớn, khoảng 35 con/kg nhằm bán được giá cao hơn. Thời gian tới, gia đình sẽ thận trọng hơn, thả nuôi gối vụ nhằm tránh áp lực đầu ra dồn vào cùng một thời điểm; đồng thời, lựa chọn đơn vị cung cấp thức ăn có giá phù hợp hơn để tiết giảm chi phí".

Theo ghi nhận, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn cũng đang cân nhắc giảm quy mô thả nuôi trong các vụ tiếp theo.

Ông Bùi Quang Liện (thôn Thanh Long, xã Thạch Khê) lựa chọn thả nuôi gối vụ, giảm quy mô.

Tại xã Thiên Cầm, với gần 60 ha nuôi tôm, chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân bám sát lịch thời vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường, dịch bệnh và thị trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Ông Hoàng Văn Tùng - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Xã sẽ tiếp tục rà soát vùng nuôi, bám sát lịch thời vụ, hướng dẫn người dân không mở rộng sản xuất khi điều kiện thị trường và chi phí đầu vào còn nhiều bất lợi; áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế dịch bệnh và giảm áp lực chi phí sản xuất”.

Người nuôi tôm tại xã Thiên Cầm tăng cường quản lý ao nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, hiện nay, diện tích nuôi tôm trên toàn tỉnh đạt hơn 2.000 ha, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Đây là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao nhưng cũng đòi hỏi chi phí đầu tư lớn. Vì vậy, các biến động của giá thức ăn, vật tư đầu vào và giá bán tôm thương phẩm trong thời gian qua đều ảnVì vậy, các biến động của giá thức ăn, vật tư đầu vào và giá bán tôm thương phẩm trong thời gian qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của người nuôi trên địa bàn tỉnh, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.h hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của người nuôi trên địa bàn tỉnh, khiến lợi nhuận giảm đáng kể.

Trong bối cảnh thị trường biến động, người nuôi cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, giảm mật độ thả nuôi để hạn chế rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho rằng: “Trước thực tế này, đối với những ao đã thả nuôi và bảo đảm các điều kiện về môi trường, dịch bệnh, người nuôi không nên ồ ạt thu hoạch, có thể xem xét bán tỉa dần từng đợt, kéo dài thời gian nuôi hợp lý để đưa tôm về kích cỡ lớn hơn (dưới 30 con/kg), qua đó nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong vụ tôm thu đông sắp tới, người nuôi cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, giảm mật độ thả giống, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, nhất là thức ăn; áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn; đồng thời, tăng cường áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học, kiểm soát môi trường và phòng, chống dịch bệnh để hạn chế rủi ro”.