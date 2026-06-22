Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hành tăm giá tốt, nông dân “đội nắng” thu hoạch

Hữu Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giá hành tăm tăng gấp đôi so với năm ngoái, bà con nông dân các xã Nghi Xuân, Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực ra đồng thu hoạch cung ứng ra thị trường.

bqbht_br_17.jpg
Giữa tiết trời nắng nóng, bà con nông dân ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân và thôn Thuận Mỹ, xã Tiên Điền đang thoăn thoắt đào từng củ hành tăm để bán cho thương lái.
bqbht_br_18.jpg
Khác với năm trước, thị trường tiêu thụ ảm đạm, nông dân “đỏ mắt” chờ thương lái thì năm nay đầu ra thuận lợi, giá hành tăm tăng gấp đôi nên bà con rất phấn khởi.
bqbht_br_7.jpg
Ông Nguyễn Thành Chung (thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân) cho biết: "Dù nắng nóng vất vả nhưng hành tăm đang có giá 45 – 50 nghìn đồng/kg nên bà con chịu khó "đội nắng" bám đồng thu hoạch."
bqbht_br_4.jpg
Theo người dân, hành tăm được xuống giống từ đầu năm, sau tầm 6 tháng sinh trưởng, bà con bắt đầu thu hoạch.
bqbht_br_11.jpg
Trước khi thu hoạch người dân phải làm sạch cỏ
bqbht_br_6.jpg
Sau đó dùng bai nhỏ để bới hành từ dưới đất lên cho vào rổ.
bqbht_br_3.jpg
Việc thu hoạch tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn, chịu khó.
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_19.jpg
Hành tăm năm nay được đánh giá năng suất không cao nhưng bù lại củ to, đều đẹp được thương lái ưa chuộng.
bqbht_br_10.jpg
"Gia đình tôi trồng 1 sào, năng suất ước đạt 3 tạ. Với mức giá hiện nay sẽ cho thu nhập hơn 15 triệu đồng, trừ chi phí lãi gần 8 triệu đồng”- bà Hoàng Thị Dần (thôn Thuận Mỹ, xã Tiên Điền) cho hay.
bqbht_br_15.jpg
Đến thời điểm này, các xã đã thu hoạch được hơn 30% diện tích.
bqbht_br_9.jpg
Những năm gần đây, ngoài cây lạc thì hành tăm đã trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của các xã Nghi Xuân, Tiên Điền. Sau khi thu hoạch đều được thương lái trực tiếp đến thu mua rồi đưa vào các tỉnh phía Nam hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tin liên quan

Tags:

#Thu hoạch hành tăm #Thu hoạch hành tăm ở Nghi Xuân #Nông dân đội nắng thu hoạch hành tăm #Hành tăm giá tốt

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!