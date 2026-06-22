Hành tăm giá tốt, nông dân “đội nắng” thu hoạch

Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.