Dưa lưới chín vàng, nông dân phấn khởi thu hoạch

Mùa vàng trên những đồi dứa liên kết 11/06/2026 15:00 Thời điểm này, trên những cánh đồng dứa chín vàng, người dân các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch dứa đầu tiên.

Vụ thu hoạch đầu tiên đầy triển vọng của sâm Bố Chính 09/06/2026 15:22 Sau gần 7 tháng xuống giống, cây sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch với những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về cây trồng mới trên vùng đất khó.

Siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 08/06/2026 17:05 Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm 08/06/2026 15:50 Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững 08/06/2026 08:19 Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Hoàn thành gieo cấy hè thu, tạo lợi thế trước mùa mưa bão cuối vụ 06/06/2026 15:08 Đến nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu theo khung lịch thời vụ. Bà con nông dân đang bắt đầu bước vào chăm sóc, tỉa dặm và phòng trừ sâu bệnh.

Lần đầu tiên nông dân Kỳ Xuân cấy lúa bằng máy và làm mạ khay 05/06/2026 13:45 Thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) đang triển khai thí điểm mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến trên diện tích 12,3 ha với sự tham gia của 61 hộ dân.

Hà Tĩnh kiến tạo những "bể hấp thụ carbon" cho tương lai bền vững 05/06/2026 05:20 Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng hấp thụ carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất hè thu 05/06/2026 05:03 Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh 04/06/2026 10:01 Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.

Nắng như "rót lửa", nông dân Hà Tĩnh lo chống hạn cho cây cam 03/06/2026 15:57 Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng cam ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp "giải nhiệt", bảo vệ năng suất, chất lượng quả cho hàng nghìn ha cam.

Người nuôi tôm xoay xở trước nguy cơ dịch bệnh mùa nắng nóng 03/06/2026 05:02 Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trên tôm nuôi. Ngành chuyên môn và người nuôi tôm Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bảo vệ đàn tôm vụ xuân hè.

62 xã, phường của Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm 02/06/2026 15:48 Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 62 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (2/6).

"Mục sở thị" mô hình nuôi hàu treo dây trên vùng bãi bồi Cửa Sót 02/06/2026 05:10 Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Hơn 1.500 xã trên cả nước có nguy cơ xảy ra cháy rừng 01/06/2026 17:20 Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng.

“Vượt” hoang tàn sau bão, nông dân Đức Thọ đón mùa trái ngọt 30/05/2026 05:29 Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được “hồi sinh”, cho thu hoạch cao.

Hà Tĩnh mở rộng mô hình lúa thâm canh cải tiến gắn với giảm phát thải 29/05/2026 14:18 Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giải pháp chống nóng hiệu quả cho đàn vật nuôi 29/05/2026 14:00 Nắng nóng trên 39 - 40 độ C làm tăng nguy cơ dịch bệnh ở vật nuôi, nên người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động chống nóng, chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả.

Vườn dưa lê vàng Hàn Quốc trĩu quả ở Tiên Điền 29/05/2026 14:00 Mô hình trồng dưa lê vàng Hàn Quốc của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Nhất (SN 1980, thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đang vào kỳ thu hoạch, cho sản lượng cao.

Cây sả “đổi vai” thành cây kinh tế ở Cẩm Hưng 29/05/2026 09:41 Từ loại cây trồng quen thuộc, cây sả nay đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 150 hộ gia đình tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Giữ màu xanh trên những đồi chè 29/05/2026 08:11 Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.

Ngành chuyên môn khuyến cáo gì sau quan trắc các vùng nuôi tôm? 28/05/2026 05:03 Để chủ động bảo vệ các vùng nuôi tôm mặn lợ năm 2026, cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quan trắc diện rộng tại một số khu vực nguồn cấp và ao nuôi đại diện.

Siết chặt biện pháp phòng, chống cháy rừng ven sông Ngàn Phố 25/05/2026 14:47 Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang siết chặt các biện pháp phòng, chống cháy và xây dựng kịch bản để bảo vệ màu xanh cho 24.995 ha rừng trước nắng nóng.

Nông dân cày đêm tránh nắng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu 25/05/2026 05:42 Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết mát mẻ vào buổi tối để xuống đồng làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu.

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh 23/05/2026 15:00 Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.

Điều tiết hợp lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa hè thu 22/05/2026 16:07 Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ người dân trước thiên tai cực đoan 22/05/2026 05:16 Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Hà Tĩnh siết quản lý thuốc cỏ cháy ngay đầu vụ hè thu 21/05/2026 14:12 Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý thuốc cỏ cháy ngay từ đầu vụ sản xuất lúa hè thu 2026.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh 21/05/2026 08:00 Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.