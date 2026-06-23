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Dưa lưới chín vàng, nông dân phấn khởi thu hoạch

Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Từ 500m2 nhà màng ban đầu, mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Anh Hào ở xã Đức Đồng đã mở rộng lên hơn 8.000m2, mang lại thu nhập ổn định và tạo động lực nhân rộng sản xuất.

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Sau 3 năm gắn bó với cây dưa lưới, anh Nguyễn Anh Hào (thôn Sơn Quang, xã Đức Đồng) đã mở rộng diện tích sản xuất từ 500 m² lên hơn 8.000 m² nhà màng.
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Những ngày này, dưa lưới vàng Thanh Long đang bước vào vụ thu hoạch, cho quả chín đều, màu sắc đẹp mắt.
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Nhờ chủ động điều chỉnh thời gian sinh trưởng, dưa lưới chín đúng vào các dịp rằm, mồng một nên luôn được thị trường tiêu thụ thuận lợi.
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Dưa lưới vàng Thanh Long được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ màu vàng bắt mắt, vị ngọt dịu và phù hợp cho nhu cầu thờ cúng, biếu tặng.
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Thương lái từ nhiều địa phương đến tận vườn thu mua, giúp người trồng không phải lo đầu ra sản phẩm.
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Mỗi sào dưa lưới vàng Thanh Long cho sản lượng từ 3,5 - 4 tấn, mang lại doanh thu khoảng 90 - 100 triệu đồng sau 75 ngày canh tác. Sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng dưa lưới vàng Thanh Long thu lãi khoảng 50 triệu đồng/sào mỗi vụ.
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Chị Nguyễn Thị Lam, thương lái đến từ phường Thành Vinh (Nghệ An), lựa chọn những lô dưa đạt chất lượng để đưa về các chợ đầu mối tiêu thụ.
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Bên cạnh dưa lưới vàng Thanh Long, gia đình anh Nguyễn Anh Hào còn phát triển giống dưa lưới Kim Hoàng Hậu cho giá trị kinh tế cao.
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Mỗi quả dưa lưới Kim Hoàng Hậu có trọng lượng từ 3,5 - 4 kg, đạt tiêu chuẩn cung cấp cho thị trường. Với giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, mỗi sào dưa lưới Kim Hoàng Hậu mang lại thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình anh Hào sản xuất 4 vụ dưa lưới, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình dưa lưới đang mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đức Đồng. Hội Nông dân xã đang phối hợp nhân rộng mô hình, hỗ trợ người dân tiếp cận đất đai, giống cây và kỹ thuật sản xuất. Việc phát triển vùng sản xuất dưa lưới không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Đồng

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