Nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị Quế Lâm

Chiều 30/6, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) tổ chức hội nghị triển khai chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình phối hợp, hai đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực trong tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tiếp cận quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, góp phần nâng cao nhận thức về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm đến cán bộ, hội viên, nông dân tại nhiều địa phương tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân Hà Tĩnh và lãnh đạo Tập đoàn Quế Lâm chủ trì hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 485 ha lúa, 14 ha cây có múi, 3,5 ha vú sữa, 8 ha thanh long, dưa hấu liên kết với Tập đoàn Quế Lâm; phát triển 327 con lợn nái và 6.500 con lợn thịt theo hướng hữu cơ. Hai bên cũng đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn có hiệu quả.

Trong lĩnh vực cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, thông qua đại lý phân bón Quế Lâm tại Hà Tĩnh, các đơn vị đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho hơn 700 lượt người. Trung tâm Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh cũng lồng ghép nội dung này vào các hoạt động tập huấn thường niên cho hội viên, nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Anh thông qua báo cáo kết quả hợp tác giữa Hội Nông dân Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh và Tập đoàn Quế Lâm đã phối hợp xây dựng các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại chuỗi cửa hàng nông sản an toàn của Hội Nông dân tỉnh. Bình quân hằng tháng, các điểm kết nối tiêu thụ từ 300 kg gạo và 40 - 50 kg thịt lợn trở lên.

Các đại biểu Tập đoàn Quế Lâm và Hội Nông dân tỉnh dự hội nghị.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn; phổ biến Đề án sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Hai bên dự kiến tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ quy mô từ 30 - 50 con và trên 50 con, mô hình chăn nuôi bò, trồng lúa, nuôi ruồi lính đen; đồng thời ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay phát triển mô hình; hỗ trợ xây dựng cửa hàng chuyên kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm Quế Lâm tại phường Thành Sen; tổ chức đào tạo, huấn luyện nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngay tại Hà Tĩnh, tạo thuận lợi để các mô hình được nhân rộng trong thực tiễn.