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Mưa lớn, 3 hồ chứa, 2 nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh xả tràn

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - 3 hồ chứa cùng 2 nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn ứng phó với mưa lớn diện rộng.

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Hà Tĩnh có mưa lớn trong ngày 19/9.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong ngày 19/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/9 đến 13h ngày 19/9 tại các trạm khí tượng phổ biến từ 30 - 139mm.

Tại thời điểm 13h ngày 19/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La đang ở dưới mức báo động 1.

Mực nước một số hồ chứa lớn vào lúc 13h: hồ Ngàn Trươi 41,370/52m, đạt 50,66% dung tích thiết kế; hồ Kẻ Gỗ 24,48/32,5m, đạt 42,54% dung tích thiết kế; hồ Sông Rác 18,98/23,2m, đạt 53,7% dung tích thiết kế; hồ Thượng Sông Trí 27,77/32m, đạt 45,5% dung tích thiết kế; hồ Kim Sơn 94,84/97m, đạt 91,8% dung tích thiết kế.

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Hồ Bộc Nguyên đang xả tràn với lưu lượng 5 m3/s.

Trước ảnh hưởng mưa lớn, hồ Khe Xai xả tràn 5 m3/s; hồ Thượng Sông Trí xả tràn 6,5 m3/s; hồ Bộc Nguyên xả tràn 5 m3/s; Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn 173 m3/s; Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 xả tràn 18,42 m3/s.

Do mưa lớn, hiện nay tại thôn Tiền Phong, xã Đức Quang bị ngập một số tuyến đường. Các địa phương còn lại chưa có thiệt hại do đợt mưa lớn.

Theo dự báo, đêm 19/9 và ngày 20/9, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 80mm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí trực ban 24/24 để nắm tình hình mưa lớn, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh thường xuyên cập nhật các tin cảnh báo, dự báo thiên tai để thống kê, báo cáo, cảnh báo kịp thời.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

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