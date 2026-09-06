Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò ở phường Trần Phú

Ngày 3/9, UBND phường Trần Phú nhận được thông tin trên địa bàn TDP Tân An có một số con bò bị ốm. Ngay sau đó, UBND phường đã mời cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra đàn bò của hộ ông Võ Tá Toàn (TDP Tân An). Kết quả kiểm tra cho thấy, 25 trong tổng số 37 con bò của hộ dân có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm long móng.

UBND phường Trần Phú đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chuồng trại của các hộ.

UBND phường đã kịp thời phối hợp cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II để tiến hành phân tích. Kết quả, đã phát hiện vi-rút bệnh lở mồm long móng serotype O trong 1 mẫu bệnh phẩm.

Ngày 4/9, UBND phường tiếp tục tổ chức điều tra, rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn TDP Tân An. Qua rà soát, phát hiện thêm 2 con bò của 2 hộ có biểu hiện mắc lở mồm long móng.

Như vậy, đến ngày 4/9, trên địa bàn phường Trần Phú có 27 con bò của 3 hộ dân có biểu hiện mắc bệnh lở mồm long móng.

Các tuyến đường và khu vực xung quanh các hộ có gia súc mắc bệnh được phun tiêu độc khử trùng.

UBND phường Trần Phú đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các hộ có gia súc mắc bệnh; sử dụng vôi bột xử lý chuồng trại, đường đi và khu vực xung quanh; nghiêm cấm việc chăn thả gia súc ra các khu vực dân cư.

Cán bộ chuyên môn đã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị gia súc mắc bệnh và yêu cầu các hộ cách ly riêng vật nuôi, tuyệt đối không tự ý vận chuyển, mua bán hoặc đưa gia súc ra khỏi khu vực đang có dịch.

Hiện tại, UBND phường Trần Phú đang tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra, rà soát tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò. UBND phường đề nghị các hộ chăn nuôi không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.