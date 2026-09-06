Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò ở phường Trần Phú

Nguyễn Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò, UBND phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống.

Ngày 3/9, UBND phường Trần Phú nhận được thông tin trên địa bàn TDP Tân An có một số con bò bị ốm. Ngay sau đó, UBND phường đã mời cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra đàn bò của hộ ông Võ Tá Toàn (TDP Tân An). Kết quả kiểm tra cho thấy, 25 trong tổng số 37 con bò của hộ dân có dấu hiệu mắc bệnh lở mồm long móng.

UBND phường Trần Phú đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chuồng trại của các hộ.
UBND phường Trần Phú đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chuồng trại của các hộ.

UBND phường đã kịp thời phối hợp cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II để tiến hành phân tích. Kết quả, đã phát hiện vi-rút bệnh lở mồm long móng serotype O trong 1 mẫu bệnh phẩm.

Ngày 4/9, UBND phường tiếp tục tổ chức điều tra, rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn TDP Tân An. Qua rà soát, phát hiện thêm 2 con bò của 2 hộ có biểu hiện mắc lở mồm long móng.

Như vậy, đến ngày 4/9, trên địa bàn phường Trần Phú có 27 con bò của 3 hộ dân có biểu hiện mắc bệnh lở mồm long móng.

bqbht_br_1788602221407-2898558813522404108-2898558813522404108-7d6cf42fa6f2def2e8e0affadd35e87a.jpg
Các tuyến đường và khu vực xung quanh các hộ có gia súc mắc bệnh được phun tiêu độc khử trùng.

UBND phường Trần Phú đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các hộ có gia súc mắc bệnh; sử dụng vôi bột xử lý chuồng trại, đường đi và khu vực xung quanh; nghiêm cấm việc chăn thả gia súc ra các khu vực dân cư.

Cán bộ chuyên môn đã trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, điều trị gia súc mắc bệnh và yêu cầu các hộ cách ly riêng vật nuôi, tuyệt đối không tự ý vận chuyển, mua bán hoặc đưa gia súc ra khỏi khu vực đang có dịch.

Hiện tại, UBND phường Trần Phú đang tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra, rà soát tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò. UBND phường đề nghị các hộ chăn nuôi không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Tags:

#lở mồm long móng #Trần Phú #dịch bệnh #phòng chống dịch bệnh #dịch lở mồm long móng

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!