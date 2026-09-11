Để mỗi cảng cá, âu thuyền là điểm tựa an toàn của ngư dân

Lực lượng chức năng thu dọn "xác" tàu hư hỏng để đảm bảo an toàn, thông thoáng tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót.

Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh được giao quản lý 3 cảng cá và 4 khu neo đậu tàu thuyền dọc bờ biển. Hằng năm, vùng biển Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của 8 - 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm nên các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho ngư dân, phương tiện.

Lực lượng chức năng dọn dẹp tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Nhượng.

Mỗi khi có bão, áp thấp nhiệt đới, Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ (xã Đan Hải) tiếp nhận khoảng 100 tàu thuyền cùng hơn 300 ngư dân vào tránh trú; Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) khoảng 300 tàu thuyền cùng gần 1.300 ngư dân; Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) khoảng 180 tàu thuyền và hơn 700 ngư dân. Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Khẩu - Kỳ Hà (phường Hải Ninh) đang trong quá trình xây dựng, nhưng mỗi đợt thiên tai vẫn có gần 100 tàu cá cùng khoảng 300 ngư dân vào tránh trú.

Việc phát quang cây cối xung quanh đèn hải đăng tại cảng cá Cửa Sót được chú trọng thực hiện.

Những ngày này, Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đồng loạt thực hiện các phần việc như: trục vớt "xác" tàu thuyền hư hỏng tại các âu thuyền, luồng lạch được giao quản lý; phát quang cây cối quanh đèn hải đăng tại cảng cá Cửa Sót; sửa chữa các công trình, hạng mục nhỏ bị hư hỏng do bão số 5 và số 10 năm ngoái; vận động tiểu thương gia cố hàng quán, ki-ốt kinh doanh quanh khu vực cảng; cắm biển quy định khu vực neo đậu tàu thuyền… Qua đó giúp nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền cùng ngư dân khi vào bờ tránh trú.

Cắm biển hướng dẫn khu vực neo đậu tại âu thuyền Cửa Sót.

Ông Mai Văn Luân – Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, ngư dân theo 5 cấp độ tình huống thiên tai (áp thấp nhiệt đới, bão cấp 10 - 11, cấp 12 - 13, cấp 14 - 15, bão cấp trên 16) và triển khai từng phần việc cụ thể. Đặc biệt, đơn vị luôn chú trọng đến công tác sơ tán ngư dân, đảm bảo an toàn cho phương tiện tại các cầu cảng, âu thuyền theo từng tình huống”.

Đơn vị quản lý và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra để đảm bảo an toàn, thông thoáng tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ.

“Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại các cửa sông, luồng lạch, khiến việc đưa tàu thuyền ra, vào khu vực tránh trú gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, chúng tôi đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp với từng khu vực, từng tình huống thiên tai; trong đó ưu tiên nhất là tận dụng thời điểm thủy triều lên để hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú, còn khi thủy triều xuống bố trí phương tiện hỗ trợ lôi, kéo tàu cá vào âu thuyền”, ông Luân chia sẻ thêm.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trên tàu thuyền vào tránh trú.

Cùng với sự chủ động của đơn vị quản lý, công tác phối hợp giữa các lực lượng cũng được tăng cường. Trung tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Bước vào mùa mưa bão năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh trong việc phòng chống thiên tai, hỗ trợ ngư dân, trọng tâm là khu vực âu thuyền Cửa Hội - Xuân Phổ. Nhiệm vụ trọng tâm là thông tin, kêu gọi tàu thuyền vào bờ khi có mưa bão; hướng dẫn chằng néo phương tiện đúng vị trí, đúng cách để tránh va chạm, không bị chìm hay bị đứt dây neo, đảm bảo an toàn cháy nổ; giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức sơ tán, hạn chế thiệt hại về tài sản khi xảy ra bão lớn, triều cường”.

Ngư dân Nguyễn Văn Trường - chủ tàu HT-90274-TS (thôn Trung Nghĩa, xã Lộc Hà), chia sẻ: “Chúng tôi rất lo mỗi khi mùa mưa bão đến, nhất là lúc phải đưa tàu vào bờ tránh trú. Nhiều năm qua, Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng luôn chủ động chuẩn bị, hướng dẫn, hỗ trợ bà con đưa tàu vào neo đậu an toàn. Năm nay, thấy các lực lượng tất bật kiểm tra luồng lạch, sắp xếp vị trí neo đậu, tuyên truyền ngư dân thực hiện các biện pháp an toàn… chúng tôi rất yên tâm”.

Các lực lượng chức năng trao đổi kế hoạch phối hợp phòng chống thiên tai mùa mưa bão mới.

Ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh khẳng định: “An toàn cho tàu thuyền và ngư dân là yêu cầu cao nhất trong công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị. Vì vậy, chúng tôi xác định phải chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị, từ con người, phương tiện đến phương án điều hành ở từng cấp độ thiên tai. Đặc biệt, trong điều kiện luồng lạch bồi lắng, thời tiết diễn biến khó lường thì việc tổ chức neo đậu, hướng dẫn tàu thuyền ra vào an toàn càng phải được tính toán cụ thể, sát thực tế. Vì vậy, chúng tôi sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để mỗi cảng cá, âu thuyền thực sự là điểm tựa an toàn của ngư dân khi bão lũ đến”.