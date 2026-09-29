“Quả ngọt” trong phát triển kinh tế vườn đồi ở xã Vũ Quang

Chăn nuôi lợn theo hướng trang trại giúp nông dân xã Vũ Quang hạn chế dịch bệnh, nâng cao giá trị kinh tế.

Thay vì duy trì phương thức canh tác truyền thống, nhiều hộ dân ở xã Vũ Quang đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu. Cùng với đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng chất lượng sản phẩm đang từng bước đưa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chuyển dịch theo hướng hàng hóa.

Nhờ đó, đến nay toàn xã đã phát triển được hơn 500 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Các mô hình phát triển đa dạng, từ trồng cây ăn quả, cây dược liệu đến chăn nuôi kết hợp trồng trọt, không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho các hộ gia đình mà còn góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Từ lợi thế vườn đồi, người dân xã Vũ Quang từng bước hình thành những vùng sản xuất hiệu quả.

Gia đình ông Đoàn Quốc Hoài (thôn Hương Thọ) là một trong những hộ phát triển hiệu quả mô hình trồng cam theo hướng hữu cơ. Trên diện tích hơn 1 ha, ông chú trọng áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, hạn chế sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, hướng đến nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Ông Hoài chia sẻ: “Được chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, gia đình tôi từng bước thay đổi phương thức chăm sóc, chú trọng nâng cao chất lượng quả cam. Nhờ đó, hơn 1 ha cam mỗi năm cho thu hoạch trên 15 tấn quả, mang lại nguồn thu hơn 350 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển sản xuất bền vững”.

Vườn ba kích tím rộng hơn 2 ha của anh Phan Đăng Vượng ở thôn Tân Sơn.

Không chỉ phát huy hiệu quả từ những loại cây trồng có lợi thế, người dân Vũ Quang còn chủ động tìm tòi, đưa các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế vào sản xuất. Trong đó, mô hình trồng ba kích tím của anh Phan Đăng Vượng (thôn Tân Sơn) đang mở ra triển vọng phát triển cây dược liệu trên vùng đất đồi.

Sau thời gian tìm hiểu đặc tính sinh trưởng, kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ, tháng 10/2022, anh Vượng quyết định đầu tư trồng ba kích tím trên diện tích đất đồi rừng của gia đình. Từ 2,2 vạn cây giống ban đầu, đến nay, mô hình đã phát triển lên hơn 4 vạn cây trên diện tích hơn 2 ha. Sau gần 4 năm chăm sóc, cây ba kích tím bắt đầu cho thu hoạch, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư, xây dựng vùng trồng sang khai thác giá trị kinh tế.

Nhờ chăm sóc tốt nên cây ba kích tím mang lại kinh tế cao cho gia đình anh Vượng.

Anh Vượng cho biết: “Đến nay, cây ba kích tím đã cho thu hoạch, bước đầu cho thấy năng suất khá cao và được thị trường đón nhận. Do diện tích trồng lớn, gia đình tôi tổ chức thu hoạch từng phần để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và bảo đảm hiệu quả sản xuất. Đến nay, đã thu hoạch khoảng 1 ha, đạt sản lượng hơn 5 tấn, mang lại nguồn thu gần 500 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thu hoạch trên diện tích còn lại”.

Việc mạnh dạn đưa cây dược liệu vào trồng tập trung không chỉ giúp anh Vượng nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để địa phương nghiên cứu, đánh giá khả năng nhân rộng những mô hình cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường.

Từ trồng cam, người dân xã Vũ Quang có kinh tế ổn định.

Là xã miền núi biên giới có diện tích tự nhiên rộng hơn 533 km², Vũ Quang sở hữu quỹ đất rộng và tiềm năng lớn từ vùng đồi. Phát huy lợi thế này, địa phương xác định phát triển kinh tế vườn đồi là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Cùng với định hướng đó, xã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Từ sự đồng hành của địa phương và tinh thần chủ động của người dân, nhiều mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Kinh tế phát triển, diện mạo xã Vũ Quang ngày càng khởi sắc.

Bà Phan Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Vũ Quang cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình để có định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Địa phương cũng khuyến khích phát triển các mô hình có tiềm năng, tạo sức lan tỏa, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững”.

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống của người dân xã Vũ Quang ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc. Đây là động lực để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững.