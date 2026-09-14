Phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững ở Đồng Lộc

Lập nghiệp trên vùng đồi thôn Tân Sơn từ năm 2014, vợ chồng anh Hải từng đối mặt với không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Năm 2018, gia đình anh được tiếp cận 200 triệu đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Có thêm nguồn lực, anh chị đầu tư cây giống, cải tạo đất, mở rộng chăn nuôi, từng bước gây dựng mô hình kinh tế vườn đồi.

Vườn cam giòn của gia đình anh Hải đang hứa hẹn một mùa thu nhập lớn.

Đến nay, trên diện tích gần 3 ha, gia đình anh đã gây dựng được 800 gốc cam giòn đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Cùng với vườn cam, đàn lợn, đàn bò được duy trì, chăm sóc, tạo thêm nguồn thu. Nhờ lựa chọn hướng đầu tư phù hợp và khai thác hiệu quả diện tích đất đồi, mô hình của gia đình anh hiện mang lại tổng thu nhập bình quân hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Đầu năm nay, gia đình anh tiếp tục được vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Có thêm nguồn lực, anh đã thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích cam giòn với 400 gốc mới, đồng thời duy trì chăn nuôi, khai thác hiệu quả toàn bộ diện tích trang trại. Anh Hải chia sẻ: “Trước đây, do điều kiện còn hạn chế nên chúng tôi chủ yếu làm từng bước, có gì làm nấy. Từ khi có thêm nguồn vốn, gia đình có điều kiện đầu tư đồng bộ hơn, từ cây giống, cải tạo đất đến chăn nuôi. Nhờ vậy, việc sản xuất thuận lợi hơn, hiệu quả kinh tế cũng từng bước được nâng lên”.

Có thêm nguồn vốn, gia đình anh Hải ươm cây giống để mở rộng diện tích.

Không chỉ gia đình anh Hải, nhiều hộ dân khác ở Đồng Lộc cũng đang sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương và điều kiện thực tế của gia đình. Anh Nguyễn Duy Toán và chị Phan Thị Thuỳ ở thôn Tân Sơn cũng là một trong những hộ trẻ mạnh dạn khởi nghiệp từ vốn vay. Trên diện tích đất cha ông để lại, vợ chồng anh Toán duy trì 2 ha keo, 1.200 gốc cam các loại gồm cam giòn, cam chanh, cùng đàn lợn nái và hơn 20 đàn ong…. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình chủ động khai thác lợi thế đất đai, đồng thời có nhiều nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào một sản phẩm.

Trước khi có được cơ ngơi này, vợ chồng anh Toán đã tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau để từng bước xây dựng trang trại. Đầu năm nay, anh tiếp tục được vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăm sóc vườn cây, phát triển chăn nuôi. “Nguồn vay ưu đãi không chỉ giúp gia đình tôi bớt khó khăn về vốn, mà điều tôi thấy quý hơn là cảm giác mình được quan tâm, đồng hành. Đây cũng là động lực để gia đình chúng tôi yên tâm làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”, anh Toán cho biết.

Những mô hình kinh tế như gia đình anh Hải, anh Toán cho thấy hiệu quả của việc đưa các nguồn vốn vay, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, người dân được kết nối với nguồn vốn ngân hàng, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tận dụng lợi thế của trang trại, gia đình anh Nguyễn Duy Toán nuôi hơn 20 đàn ong để có thêm nguồn thu.

Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác qua các cấp hội trên địa bàn xã Đồng Lộc đạt gần 935 tỷ đồng, với hàng nghìn thành viên đang vay vốn. Từ nguồn lực này, người dân đã từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại các thôn Thượng Lộc, Tân Định, Tân Sơn..., nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao được hình thành và phát triển. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 300 mô hình cho thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lộc cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và ngân hàng tuyên truyền, rà soát nhu cầu, giám sát việc sử dụng vốn, giúp nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời gắn tín dụng với chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn”.

Từ những đồi cây xanh tốt, những mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao đến hàng trăm mô hình kinh tế đang được duy trì, mở rộng, hiệu quả của các nguồn vốn vay ở Đồng Lộc đang dần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Với sự đồng hành của các cấp hội, đoàn thể và ngân hàng, dòng vốn ưu đãi tiếp tục trở thành điểm tựa để người dân mạnh dạn đầu tư, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.