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Các địa phương tập trung chỉnh trang khu dân cư chào mừng Quốc khánh

Nhóm PV - CTV
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(Baohatinh.vn) - Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

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Tại xã Đức Thọ, cán bộ và Nhân dân thôn Mai Hồ cùng ra quân chỉnh trang đoạn đường dài hơn 1.500m dọc đê La Giang.
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Cùng với đó, Nhân dân thôn Đức Phong (xã Đức Thọ) tích cực vệ sinh đường làng, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, góp phần tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp.
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Tại phường Thành Sen, ngay từ 6h30 sáng ngày đầu nghỉ lễ, người dân trên địa bàn đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh các tuyến phố, khuôn viên và khu dân cư.
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Không khí lao động sôi nổi, khẩn trương không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
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Cũng trong sáng 29/8, Chi hội Phụ nữ xã Mai Phụ cùng nhau “gác” việc nhà, chung sức chỉnh trang các tuyến đường, vệ sinh khuôn viên tượng đài liệt sĩ và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.
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Không khí xây dựng nông thôn mới chào mừng Quốc khánh 2/9 cũng rộn ràng trên các tuyến đường trục thôn ở xã Đức Quang.
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Mỗi người một phần việc, song tất cả đều chung mong muốn góp sức làm cho làng quê thêm khang trang, sạch đẹp trong những ngày Tết Độc lập.
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Các tuyến phố tại phường Nam Hồng Lĩnh cũng được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới sạch đẹp chào mừng Quốc khánh 2/9.
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Tổ An ninh trật tự thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm) ra quân cắt tỉa cành cây, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, góp phần bảo đảm đường sá thông thoáng, thuận lợi cho người dân đi lại, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang cận kề.
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Những phần việc được triển khai từ cơ sở thể hiện trách nhiệm và sự chung sức của mỗi người dân. Từ những con đường, khu dân cư được chăm chút, diện mạo quê hương thêm khang trang, sạch đẹp; đồng thời, góp phần vun đắp ý thức cộng đồng và tạo động lực để phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu.

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Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

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