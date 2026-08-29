Các địa phương tập trung chỉnh trang khu dân cư chào mừng Quốc khánh

(Baohatinh.vn) - Chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân ở nhiều địa phương Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chỉnh trang đường làng, khu dân cư, chung tay tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Cùng với đó, Nhân dân thôn Đức Phong (xã Đức Thọ) tích cực vệ sinh đường làng, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, góp phần tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp.
Không khí lao động sôi nổi, khẩn trương không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Mỗi người một phần việc, song tất cả đều chung mong muốn góp sức làm cho làng quê thêm khang trang, sạch đẹp trong những ngày Tết Độc lập.
Các tuyến phố tại phường Nam Hồng Lĩnh cũng được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới sạch đẹp chào mừng Quốc khánh 2/9.
Tổ An ninh trật tự thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm) ra quân cắt tỉa cành cây, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, góp phần bảo đảm đường sá thông thoáng, thuận lợi cho người dân đi lại, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang cận kề.
Trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan, các địa phương và người chăn nuôi tại Hà Tĩnh cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
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