Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Vườn lan lớn nhất Hà Tĩnh thử nghiệm giống mới phục vụ khách hàng

Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

bqbht_br_03.jpg
Tại khu nhà lưới rộng hơn 2.500 m² của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh ở thôn Thanh Lan, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp đang được đơn vị chăm sóc theo quy trình kỹ thuật để phục vụ thị trường tết Nguyên đán 2027. Đây cũng là mô hình trồng lan hồ điệp lớn nhất Hà Tĩnh tính đến thời điểm này.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_20.jpg
Được biết, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh bắt đầu ươm giống cho vụ lan Tết từ tháng 2 dương lịch. Thời điểm này, cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển bộ lá và ngồng hoa. Do đó, từng khu vực được theo dõi, điều chỉnh các điều kiện chăm sóc phù hợp, giúp cây phát triển khỏe và ra hoa đúng thời điểm.
bqbht_br_17.jpg
bqbht_br_14.jpg
Bên cạnh những giống lan quen thuộc, năm nay, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đưa vào ươm thêm một số giống mới như: xanh kiwi, đỏ cherry, hồng phát tài… để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
bqbht_br_22.jpg
bqbht_br_07.jpg
bqbht_br_04.jpg
Để lan hồ điệp sinh trưởng ổn định, các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Tại khu vực trồng, các thông số này được theo dõi, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Hiện, nhiệt độ ban đêm được duy trì ở mức 16-17 độ C, ban ngày khoảng 27-28 độ C, độ ẩm khoảng 60%.
bqbht_br_08.jpg
bqbht_br_02.jpg
bqbht_br_15.jpg
Nhờ áp dụng các kỹ thuật trồng và chăm sóc phù hợp, các gốc lan tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đang sinh trưởng tốt, nhiều cây đã phát triển ngồng hoa.
bqbht_br_121.jpg
bqbht_br_022.jpg
Các luống lan được tưới nước với lượng vừa phải, duy trì độ ẩm phù hợp để cây phát triển đồng đều.
bqbht_br_01.jpg
Ngoài phục vụ thị trường trong tỉnh, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh còn cung ứng hoa cho các tỉnh phía Bắc. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong đầu ra, đồng thời tạo thêm dư địa để mở rộng quy mô sản xuất.
bqbht_br_06.jpg
Anh Phạm Văn Huy (bên trái) - Giám đốc Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh cho biết: “Để mỗi chậu lan khi đến tay khách hàng có dáng đẹp, hoa bền và phù hợp với không gian ngày Tết, chúng tôi phải theo dõi, điều chỉnh quá trình chăm sóc hằng ngày. Chúng tôi kỳ vọng lan Tết năm 2027 sẽ tiếp tục được khách hàng đón nhận, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và đưa sản phẩm đến với nhiều thị trường hơn”.
6.jpg
27.jpg
Được biết, từ tháng 3/2022, anh Phạm Văn Huy bắt đầu xây dựng mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao. Qua quá trình đầu tư, hoàn thiện kỹ thuật và mở rộng quy mô, mô hình ngày càng ổn định, sản phẩm của công ty từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường. (Ảnh tư liệu).
Ông Chu Văn Hoàng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê (ngoài cùng bên phải) cho biết: &quot;Mô hình trồng lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đang cho thấy hiệu quả rõ nét, nhất là khi sản phẩm có thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh. Đây là hướng sản xuất có tiềm năng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và phát triển mô hình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn&quot;.
Ông Chu Văn Hoàng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê (ngoài cùng bên phải) cho biết: "Mô hình trồng lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đang cho thấy hiệu quả rõ nét, nhất là khi sản phẩm có thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh. Đây là hướng sản xuất có tiềm năng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và phát triển mô hình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn".
Video: Vườn lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Hoa lan Thạch Khê #Hoa lan hồ điệp #Nông nghiệp xã Thạch Khê #Thị trường Tết

Chủ đề Thị trường Tết

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Lúa hữu cơ được giá, nông dân Gia Hanh phấn khởi

Năng suất đạt khá, giá thu mua cao gấp đôi lúa sản xuất thông thường, người dân tham gia Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Hồng Phong (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) đang đón niềm vui được mùa, được giá.
Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Những năm gần đây, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) luôn chú trọng quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm hồng giòn Yên Du, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế và tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!