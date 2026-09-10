Vườn lan lớn nhất Hà Tĩnh thử nghiệm giống mới phục vụ khách hàng

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang được chăm sóc, chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán.
Được biết, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh bắt đầu ươm giống cho vụ lan Tết từ tháng 2 dương lịch. Thời điểm này, cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển bộ lá và ngồng hoa. Do đó, từng khu vực được theo dõi, điều chỉnh các điều kiện chăm sóc phù hợp, giúp cây phát triển khỏe và ra hoa đúng thời điểm.
Bên cạnh những giống lan quen thuộc, năm nay, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đưa vào ươm thêm một số giống mới như: xanh kiwi, đỏ cherry, hồng phát tài… để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
Để lan hồ điệp sinh trưởng ổn định, các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Tại khu vực trồng, các thông số này được theo dõi, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Hiện, nhiệt độ ban đêm được duy trì ở mức 16-17 độ C, ban ngày khoảng 27-28 độ C, độ ẩm khoảng 60%.
Nhờ áp dụng các kỹ thuật trồng và chăm sóc phù hợp, các gốc lan tại Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh đang sinh trưởng tốt, nhiều cây đã phát triển ngồng hoa.
Các luống lan được tưới nước với lượng vừa phải, duy trì độ ẩm phù hợp để cây phát triển đồng đều.
Được biết, từ tháng 3/2022, anh Phạm Văn Huy bắt đầu xây dựng mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao. Qua quá trình đầu tư, hoàn thiện kỹ thuật và mở rộng quy mô, mô hình ngày càng ổn định, sản phẩm của công ty từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường. (Ảnh tư liệu).
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