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Triển vọng từ giống lúa mới TĐ25 trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Với khả năng sinh trưởng tốt, chống đổ và năng suất khá, giống lúa mới TĐ25 được kỳ vọng bổ sung vào cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh.

Chiều 28/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng thương mại Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, đánh giá giống lúa mới TĐ25 trong vụ hè thu năm 2026 tại xã Đức Thịnh.

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Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra, đánh giá năng suất, chất lượng giống lúa TĐ25 tại xã Đức Thịnh.

Giống TĐ25 là giống lúa thuần chất lượng cao do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) lai tạo, chọn lọc từ tổ hợp lai ba (Gia Lộc 16/IR85420/IR62).

Trong vụ hè thu 2026, giống TĐ25 được triển khai trồng thử nghiệm với quy mô 8 ha tại 13 xã gồm: Đức Thịnh, Tùng Lộc, Gia Hanh, Thạch Hà, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Kỳ Xuân, Tứ Mỹ, Hương Phố, Hương Bình, Đồng Lộc, Can Lộc và Cổ Đạm. Riêng tại xã Đức Thịnh, mô hình có quy mô hơn 3 ha, với khoảng 20 hộ dân tham gia.

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Giống lúa TĐ25 có tỷ lệ hạt chắc đạt gần 73%.

Qua theo dõi, TĐ25 có thời gian sinh trưởng từ 90 - 93 ngày. Cây lúa sinh trưởng có chiều cao khoảng 110 cm, cổ bông dài, lá đòng đứng, thân cứng, khả năng chống đổ tốt, đẻ nhánh trung bình và sinh trưởng khá. Hạt lúa TĐ25 có vỏ màu nâu sẫm, số hạt chắc trung bình đạt 97 hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc 72,7%. Năng suất của giống qua đánh giá ước đạt từ 52-55 tạ/ha. Với những đặc tính trên, giống được đánh giá có khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất tại Hà Tĩnh, phù hợp nghiên cứu đưa vào cơ cấu giống lúa, trong đó có vụ xuân.

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Đánh giá kết quả bước đầu là cơ sở để ngành chuyên môn lựa chọn, bổ sung những giống lúa có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng tốt vào sản xuất.

Kết quả kiểm tra, đánh giá bước đầu là cơ sở để ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và mức độ thích ứng của giống TĐ25; từ đó lựa chọn, bổ sung những giống lúa có năng suất, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

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Tags:

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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