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Trước dự báo mưa lớn, mực nước hồ chứa ở Hà Tĩnh ra sao?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Mực nước các hồ chứa lớn tại Hà Tĩnh đang ở mức trung bình. Các đơn vị bám sát diễn biến thời tiết để vận hành hồ đảm bảo an toàn trước dự báo mưa lớn.

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Theo dự báo, Hà Tĩnh sẽ có mưa lớn diện rộng kéo dài trong nhiều ngày.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40 – 100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 – 70mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn ở Hà Tĩnh còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét trên các sông, sạt lở đất trên sườn dốc.

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Mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình 21,43/32,5m, tương đương dung tích 97,02/345 triệu m3.

Theo thống kê, hiện nay, mực nước hồ Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) – hồ chứa nước có dung tích thiết kế lớn nhất Hà Tĩnh đang ở cao trình 36,77/52m, tương đương dung tích 273,61/775 triệu m3. Do dung tích đang ở mức trung bình nên theo thiết kế, hồ còn có thể chứa thêm khoảng 500 triệu m3 nước.

Trong khi đó, theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, mực nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) và một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh phần lớn cũng đang ở mức trung bình.

Cụ thể, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 21,43/32,5m, tương đương dung tích 97,02/345 triệu m3; mực nước hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc) ở cao trình 15,94/23,2m, tương đương dung tích 37,46/124,5 triệu m3; mực nước hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ) ở cao trình 17,2/20m, tương đương dung tích 14,33/24 triệu m3; mực nước hồ Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) ở cao trình 27,57/32m, tương đương dung tích 11,1/25,4 triệu m3; mực nước hồ Kim Sơn (xã Kỳ Hoa) ở cao trình 95/97m, tương đương dung tích 13,56/17,5 triệu m3.

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Mực nước hồ Bộc Nguyên đang ở cao trình 17,2/20m, tương đương dung tích 14,33/24 triệu m3.

Mực nước hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Hưng) ở cao trình 16,62/24,5m, tương đương dung tích 4,16/18,9 triệu m3; hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân) ở cao trình 20,69/26,2m, tương đương dung tích 6,03/10,9 triệu m3

Với các hồ chứa có dung tích nhỏ, trường hợp mưa lớn, mực nước hồ vượt cao trình, nước sẽ chảy qua tràn tự do.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa trên địa bàn, lượng nước trực tiếp đổ về hồ và đưa ra các phương án vận hành sát với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Trong công văn gửi các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra khi mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các trọng điểm đê điều, các công trình đang thi công.

Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

Đối với các hồ có cửa van, đơn vị quản lý thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được phê duyệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du và dân cư chịu ảnh hưởng trong các tình huống thiên tai. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

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