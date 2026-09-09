Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Trong công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với hình thái thiên tai phức tạp trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Theo bản tin của Cục Khí tượng Thủy văn về thông tin dự báo xu thế thiên tai 10 ngày tới, trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 17/9, trên Biển Đông và đất liền có khả năng xuất hiện, chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai.

Hà Tĩnh được dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới đây.

Trên Biển Đông có khả năng hình thành vùng áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão; đối với khu vực đất liền, dự báo có 2 kịch bản về mưa lớn tại khu vực miền Trung, cụ thể: Kịch bản 1 (xác suất 60-70%), mưa lớn bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến khoảng ngày 16/9/2026; Kịch bản 2 (xác suất 30-40%), mưa lớn bắt đầu từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến khoảng ngày 17/9/2026.

Theo cả hai kịch bản, khu vực Hà Tĩnh đều có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thiên tai; kịp thời thông tin, cảnh báo cho Nhân dân, thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy, duy trì thông tin liên lạc và sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch gọn các sản phẩm nông nghiệp như bưởi, lúa Hè Thu và các loại cây trồng khác, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao ứng phó trước dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh (Ảnh tư liệu).

Các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các trọng điểm đê điều, các công trình đang thi công. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

Đối với các hồ có cửa van, đơn vị quản lý thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được phê duyệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho khu vực hạ du và dân cư chịu ảnh hưởng trong các tình huống thiên tai. Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khu kinh tế tổ chức rà soát, cập nhật và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển; phân công lãnh đạo, lực lượng trực chỉ huy, điều hành, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đặc biệt, chú trọng bảo đảm an toàn tại các khu vực tập trung đông dân cư, người lao động, các dự án, công trường đang thi công, khu vực tập trung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và các công trình hạ tầng quan trọng; chủ động phương án bảo vệ người, tài sản, thiết bị, vật tư và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu khi xảy ra mưa lũ, ngập úng.

Một số tuyến đường trục thôn ở các địa phương bị ngập lụt cục bộ trong đợt mưa lớn từ ngày 18 tới ngày 21/8 vừa qua.

Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai một cách có hiệu quả.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.