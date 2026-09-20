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[Infographic] Hướng dẫn an toàn điện khi trời mưa bão, ngập nước

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Khi trời mưa bão, để đảm bảo an toàn điện, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, ngắt cầu dao tổng khi ngập lụt, tránh xa khu vực nguy hiểm và cảnh giác với các sự cố điện bất ngờ.

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Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

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