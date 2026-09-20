[Infographic] Hướng dẫn an toàn điện khi trời mưa bão, ngập nước

17/09/2026 11:18
Hạn chế hoặc ngừng uống rượu, bia và chủ động kiểm tra sức khỏe là những cách thiết thực để bảo vệ lá gan.
17/09/2026 08:04
Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.
17/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/9: Nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ 23 - 29 độ C.
17/09/2026 04:40
Cơm trắng, bánh mì và một số thực phẩm không ngọt nhưng có thể khiến lượng đường trong máu tăng sau ăn.
16/09/2026 13:13
Thay vì tiết kiệm thời gian, việc bảo dưỡng robot hút bụi khiến nhiều người dùng mệt mỏi và quyết định quay về với cây lau nhà truyền thống.
16/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/9: Nhiều mây, ngày hửng nắng, về chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.
15/09/2026 17:45
Mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực tại phường Sông Trí và phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị ngập cục bộ.
15/09/2026 10:53
Trong ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa lớn tiếp tục bao phủ nhiều khu vực, trong đó phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được cảnh báo có nơi mưa trên 300mm trong 24-48 giờ tới.
15/09/2026 08:16
Chăm sóc răng miệng thai kỳ thường bị bỏ qua, trong khi thay đổi nội tiết, ốm nghén, trào ngược acid và thói quen ăn uống làm tăng nguy cơ bệnh nha chu, tổn thương men răng.
15/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/9: Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa; nhiệt độ 24 - 28 độ C.
14/09/2026 07:53
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió trên cao nên từ nay đến ngày 15/9, khu vực từ Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa có nơi trên 180mm.
14/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/9: Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ 23 - 28 độ C.
14/09/2026 04:28
Muỗi truyền bệnh có thể sinh sản trong lượng nước rất nhỏ, nằm ở các vật dụng ít được để mắt tới trong nhà
13/09/2026 15:41
Bỏ phố về quê không còn là quyết định cảm tính. Nhiều người trẻ Hà Tĩnh trở về vì cơ hội việc làm, bài toán sinh kế và khát vọng cống hiến, dù phía sau vẫn là nhiều phép thử.
13/09/2026 14:29
Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo đặc biệt về thời tiết nguy hiểm trên biển và khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh trong những giờ tới.
13/09/2026 08:36
Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.
13/09/2026 05:06
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/9: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ 23 - 28 độ C.
12/09/2026 21:34
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ đêm nay (12/9) đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to.
12/09/2026 08:24
Sáng sớm nay 12-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hôm nay mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
12/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/9: Nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ 23 - 28 độ C.
12/09/2026 04:49
Thêm dầu ô liu ép lạnh vào cà phê đen rồi đánh bọt giúp tăng khả năng chống viêm, bảo vệ mạch máu và chức năng thận hiệu quả.
11/09/2026 11:36
Trước cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét do mưa lớn kéo dài, các địa phương ở Hà Tĩnh đang bám sát diễn biến thời tiết, chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu vực xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu sạt lở.
11/09/2026 10:42
Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông báo một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trong 6 giờ tới.
11/09/2026 08:31
Hà Tĩnh cùng với Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với tổng lượng mưa có thể trên 180mm.
11/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/9: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ 23 - 28 độ C.
10/09/2026 16:33
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ sáng đến chiều nay (10/9), khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
10/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/9: Có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông; nhiệt độ: 24 - 29 độ C.
09/09/2026 15:42
Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 9/9, trong khi giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới, sau đó có thể mạnh lên thành bão.
09/09/2026 15:18
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác ứng phó trước dự báo có khả năng xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
09/09/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/9: Ngày có nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 24 - 32 độ C.