Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Hà Tĩnh

Trong 6 giờ qua (từ 3 giờ ngày 11/9 đến 9 giờ ngày 11/9), địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Sơn 56,6 mm (Toàn Lưu); Đồn Biên phòng 571: 55,6 mm (Hương Khê); Đức Bồng 118 mm, Đức Hương 113 mm (Thượng Đức); Hương Thọ 138,2 mm (Vũ Quang); Đức Giang 89,6 mm (Mai Hoa); Hà Linh 65,4 mm (Hà Linh); hồ Khe Xai 121 mm, Hương Giang 64,6 mm (Hương Phố); Mỹ Lộc 142,2 mm (Đồng Lộc); Phúc Đồng 54,2 mm, hồ Đá Hàn 54,2 mm (Hương Bình); Thạch Xuân 98,2 mm (Thạch Xuân).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các xã nêu trên đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại 22 xã, phường như: Toàn Lưu, Hương Khê, Thượng Đức, Vũ Quang, Mai Hoa, Hà Linh, Hương Phố, Đồng Lộc, Hương Bình...

Danh sách 22 xã, phường tại Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét. sạt lở.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.