Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ 01/10/2026 07:46 Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 30/09/2026 16:58 Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 30/9: Sắp triển khai trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá 30/09/2026 07:45 Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá (outlet) tại Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 29/09/2026 22:07 Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Tĩnh lên kế hoạch xây dựng "Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều" 29/09/2026 16:13 Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu 29/09/2026 07:50 Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Ngày nắng 29/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 35 độ C.

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số 29/09/2026 04:47 Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

Tìm về câu ví, giặm xưa 28/09/2026 18:32 Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xử lý kịp thời, dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri 28/09/2026 15:14 Sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri 10 xã khu vực Nghi Xuân và Can Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tài chính thị trường ngày 28/9: Đề xuất cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng 28/09/2026 07:57 Bộ Xây dựng đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đã bàn giao nhưng chưa có sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện, nhằm tạo cơ chế giao dịch hợp pháp cho người mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C 28/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.

Số hóa điểm đến - mở lối cho du lịch Hà Tĩnh vươn xa 27/09/2026 19:00 Số hóa điểm đến đang mở ra những cách thức mới để khám phá du lịch tại Hà Tĩnh. Qua đó, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn hành trình và tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt 27/09/2026 10:00 Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành 27/09/2026 09:27 Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Ngày nắng gián đoạn 27/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh 26/09/2026 14:36 Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi 26/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày giảm mây, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn tổ chức hội nghị cấp cao năm 2026 25/09/2026 20:07 Chiều 25/9, tại Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị cấp cao năm 2026 giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 9 25/09/2026 16:03 Sáng 25/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Người giữ hồn Trung thu bằng nghệ thuật múa rối 25/09/2026 13:55 Hàng chục năm qua, nghệ sĩ Nguyễn Như Tình (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ gìn giữ, lan tỏa tình yêu múa rối, để gieo niềm say mê trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

[Motion graphic] Quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 25/09/2026 10:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, tiết kiệm, gọn nhẹ, không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sinh hoạt công cộng.

Tài chính thị trường ngày 25/9: Thu nhập tăng nhưng áp lực chi tiêu vẫn lớn 25/09/2026 07:54 Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Mưa to, chiều có nắng 25/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn 24/09/2026 19:30 Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho trẻ em tại BVĐK TX Kỳ Anh 24/09/2026 19:18 Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

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