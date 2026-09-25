[Motion graphic] Quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Tài chính thị trường ngày 25/9: Thu nhập tăng nhưng áp lực chi tiêu vẫn lớn 25/09/2026 07:54 Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Mưa to, chiều có nắng 25/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn 24/09/2026 19:30 Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho trẻ em tại BVĐK TX Kỳ Anh 24/09/2026 19:18 Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

Soát xét các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 24/09/2026 15:48 Sáng 24/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai một số nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 trong thời gian tới.

[Motion graphic] Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24/09/2026 15:30 Nghị định 347/2026 sửa đổi tại Nghị định 105/2025 quy định các cơ sở thuộc danh mục bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ cho tài sản của mình nhằm đảm bảo an toàn và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Gần 1 tháng cao điểm kiểm soát, hơn 1.100 phương tiện vận tải bị xử lý 24/09/2026 09:25 Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý hơn 1.100 phương tiện vi phạm.

Tài chính thị trường ngày 24/9: Thêm nhiều ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm trên 9% 24/09/2026 07:45 Mức lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi chỉ vài trăm triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mưa, gió nhẹ 24/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống 23/09/2026 17:57 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

[Motion graphic] Nghị quyết 278 thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư ra sao? 23/09/2026 14:08 Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình 23/09/2026 08:11 Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Bánh đa nem Hà Tĩnh": Nhãn hiệu chung mở lối cho thương hiệu riêng 23/09/2026 08:08 Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” giúp các cơ sở sản xuất có thêm công cụ pháp lý để bảo vệ uy tín, nâng chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi 23/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh 22/09/2026 20:16 Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch 22/09/2026 14:57 Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.

Khởi công dự án nông nghiệp hữu cơ 4F, dấu mốc quan trọng ở Hà Tĩnh 22/09/2026 14:06 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế 22/09/2026 07:46 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 22/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ; nhiệt độ 24 - 34 độ C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 21/09/2026 19:08 Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn 21/09/2026 16:16 Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tài chính thị trường ngày 21/9: Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực “về đích” chặng nước rút 21/09/2026 07:48 Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: có mưa rào và dông rải rác 21/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/9: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; buổi chiều mưa giảm. Nhiệt độ 24 - 32 độ C.

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước 20/09/2026 14:47 Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV 20/09/2026 10:00 Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có nơi mưa to và dông 20/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/9: Có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.

Vẽ mặt nạ giấy bồi - Chạm vào ký ức mùa trăng 19/09/2026 20:02 Từ miếng giấy, màu vẽ và đôi bàn tay nhỏ, các em đang tự mình khám phá tìm hiểu mặt nạ giấy bồi- nét đẹp truyền thống của mùa trăng.

Chủ động phương án bảo vệ các công trình đê điều, hồ đập trọng điểm 19/09/2026 15:12 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh họp bàn triển khai công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu 19/09/2026 11:07 Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương và thu hút du khách thập phương.

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