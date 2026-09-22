Bộ GD&ĐT công bố mức điểm thí sinh được nhận học bổng theo Nghị định 179

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.
Hôm nay (22/9), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2780/QĐ-BGDĐT về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026.
Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.
Mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành: Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật. Một số nhóm ngành có mức điểm đáng chú ý khác gồm: Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 23,95 điểm; Máy tính 23,85 điểm; Toán học, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật cùng 23,60 điểm.
Các nhóm ngành có mức điểm 22,50 gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.
Với năm tuyển sinh 2025, mức điểm của 15 nhóm ngành dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, Vật lý kỹ thuật có mức điểm cao nhất là 24,35 điểm; Khoa học vật chất và Máy tính cùng ở mức 24,30 điểm; Toán học và Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông cùng 24,10 điểm.
Các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, danh mục ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.
Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhằm thu hút nhân tài cho các lĩnh vực này. Học bổng sẽ được trao cho các thí sinh thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo từng nhóm ngành. Việc xác định mức điểm cụ thể theo từng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định./.
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