Sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12

Nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tạo chuyển biến trong chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, bằng cách tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Các trường học được yêu cầu đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không giúp nâng cao chất lượng hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy trò.

Các nhiệm vụ còn lại gồm ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; kiểm soát an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực học đường...

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được thông qua năm 2018, áp dụng cuốn chiếu từ năm 2020. Từ đó, sách giáo khoa không còn là "pháp lệnh", mà chỉ là học liệu, tài liệu tham khảo. Trọng tâm cải cách là chương trình học. Giáo viên có thể sáng tạo trong thiết kế bài dạy, không bị áp đặt, đóng khung kiến thức trong sách.

Toàn quốc dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" từ năm học 2026-2027, song không làm thay đổi chủ trương trên.

Tháng 9 năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu sửa chương trình để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và các tỉnh, thành sau sáp nhập. Từ đó, sách giáo khoa cũng điều chỉnh, chủ yếu ở môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình lớp 1-12, từ tháng 12/2025.

Gần đây, cơ quan này lấy ý kiến, đề xuất tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 với thời lượng 70 tiết từ năm học 2028-2029, lớp 2 sau một năm; đưa thêm Ngoại ngữ trong phần định hướng về nội dung giáo dục, yêu cầu phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp...

Phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, TP HCM, chiều 19/8. Ảnh: Thanh Tùng