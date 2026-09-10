Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh sao chép cho con học có vi phạm bản quyền?

Nguyễn Liễu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.

Những ngày gần đây, việc một số đầu sách giáo khoa chưa có đủ khi năm học mới đã bắt đầu khiến nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh sốt ruột. Lo con không có sách để theo bài, chuẩn bị bài, một số người tính đến việc tìm bản điện tử để in hoặc mượn sách của người quen rồi photocopy những cuốn còn thiếu. Song, trong lúc xoay xở tìm sách, nhiều phụ huynh cũng băn khoăn liệu việc tự sao chép sách cho con học có vi phạm quy định về bản quyền hay không.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_9.jpg
Tại một số nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm ở Hà Tĩnh, một số đầu sách giáo khoa đã hết hàng trong những ngày đầu năm học.

Đã nhiều lần tìm đến các nhà sách tại phường Thành Sen để mua sách cho con nhưng vẫn chưa đủ, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (xã Lộc Hà) càng thêm sốt ruột khi năm học đã bắt đầu. Con bà hiện còn thiếu sách Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Địa lý, Tin học lớp 10.

“Chưa bao giờ tôi thấy việc mua sách giáo khoa cho con lại khó như hiện nay. Cháu đang thiếu nhiều sách, tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng đều không có. Tôi mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để phụ huynh và học sinh không phải vất vả chạy khắp nơi tìm sách như hiện tại” - bà Nhung bày tỏ.

bqbht_br_1789006479176-1431420283922182348-1431420283922182348-125cdeef5ed07f2fd18a5e6343d93561-784.jpg
Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (xã Lộc Hà) đã 5 lần tìm đến các nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Ghi nhận tại một số cửa hàng sách, văn phòng phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh, lượng phụ huynh tìm mua sách những ngày đầu năm học khá đông, song một số sách đã hết hàng, chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu của người mua.

Bà Trương Thị Ninh - Cửa hàng trưởng Nhà sách 58 Phan Đình Phùng (Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh) cho biết: “Đầu năm học, phụ huynh đến cửa hàng hỏi mua sách khá đông, nhất là sách bài tập ở các lớp tiểu học. Nhiều cuốn sách chưa có đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những phụ huynh chưa mua được phải chờ cửa hàng nhập thêm hoặc tìm đến các điểm bán khác. Chúng tôi đang theo dõi lượng sách bán ra để chủ động bổ sung những đầu sách được hỏi mua nhiều”.

Trong khi chờ nguồn sách được bổ sung, một số phụ huynh tính đến phương án tìm bản PDF trên mạng để in hoặc mượn sách của người quen rồi photocopy những cuốn còn thiếu. Đây được phụ huynh xem là giải pháp tình thế để học sinh có tài liệu theo kịp chương trình trong thời gian chờ mua được sách.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Chị Phạm Thị Thắm - quản lý cửa hàng photo từ chối sao chép toàn bộ sách giáo khoa cho khách do lo ngại vi phạm quy định về bản quyền.

Bà Nguyễn Thị Tâm (phường Thành Sen) cho hay: “Tôi và một số phụ huynh đi tìm nhiều nơi không mua được sách giáo khoa nên đành rủ nhau tải bản PDF trên mạng để in cho cháu học. Nhưng khi mang đến các cơ sở photocopy, tôi lại được thông báo không thể sao chép nguyên cuốn vì liên quan đến bản quyền”.

Không chỉ phụ huynh loay hoay, các cơ sở photocopy cũng phải cân nhắc trước những yêu cầu sao chép sách giáo khoa. Chị Phạm Thị Thắm - quản lý cửa hàng photo Vũ Thu Hoa Hồng (phường Thành Sen) cho biết: “Nhiều phụ huynh nói con đang thiếu sách nên muốn photocopy cả cuốn để học tạm. Chúng tôi hiểu nhu cầu nhưng không dám nhận sao chép nguyên cuốn vì sợ vi phạm bản quyền. Có người hỏi chỉ photocopy một số trang thì có được không, nhưng cơ sở cũng phải thận trọng khi nhận in những tài liệu như vậy”.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Theo quy định, cá nhân có thể sao chép một phần sách để phục vụ học tập, với tác phẩm dạng chữ viết như sách giáo khoa, phần sao chép không quá 10% tổng số trang.

Theo Điều 25 Nghị định 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm để phục vụ học tập của cá nhân được thực hiện khi không nhằm mục đích thương mại.

Đối với tác phẩm dạng chữ viết như sách giáo khoa, việc photocopy, chụp ảnh hoặc sao chép bằng hình thức tương tự được giới hạn tối đa 10% tổng số trang của cuốn sách. Trường hợp sao chép vượt quá giới hạn 10%, người sao chép phải được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép và thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền, quyền lợi vật chất khác (nếu có) theo quy định.

Câu chuyện phụ huynh photocopy sách giáo khoa không nên chỉ nhìn ở việc có vi phạm bản quyền hay không, mà cần đặt trong yêu cầu bảo đảm học sinh có đủ tài liệu học tập trong thời gian chờ nguồn sách được bổ sung.

Theo tôi, phụ huynh có thể photocopy, in ấn một số trang đầu của sách cho các cháu học tạm trong những ngày đầu năm học. Hoặc tùy theo điều kiện, có thể đề nghị nhà trường sử dụng máy chiếu trình chiếu sách giáo khoa trong tiết học để học sinh có thể theo dõi, hoặc tổ chức dùng chung sách giáo khoa cho các em ngồi cạnh nhau. Về lâu dài, việc bảo đảm đủ sách giáo khoa, có phương án hỗ trợ học sinh khó khăn và xây dựng cơ chế sử dụng bản điện tử hoặc sao chép trong những trường hợp cần thiết sẽ là giải pháp phù hợp hơn, thay vì để phụ huynh tự xoay xở bằng việc photocopy sách.

Luật sư Nguyễn Xuân Hiển

Giám đốc Công ty Luật TNHH Long Phúc (chi nhánh Hà Tĩnh)

Tin liên quan

Tags:

#sách giáo khoa #bản quyền #photocopy #Luật sở hữu trí tuệ #Phụ huynh mua sách #thiếu sách giáo khoa

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!