[Infographic] Học ngành nào, đạt bao nhiêu điểm để được xét học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng?

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.