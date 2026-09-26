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[Infographic] Học ngành nào, đạt bao nhiêu điểm để được xét học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng?

Lê Nhi
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(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

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Tags:

#học bổng #ngành học #điểm chuẩn #học phí #đại học #xét tuyển

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