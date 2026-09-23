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Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1/10

Trần Vương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.

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Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm hoạt động ổn định, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo.

Tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 93 cơ sở thuộc các bộ, cơ quan Trung ương và 220 cơ sở thuộc địa phương. Đến ngày 18/9, số cơ sở còn 281, trong đó 90 cơ sở thuộc Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương, giảm 33 cơ sở, tương đương khoảng 10,5%.

Theo phương án dự kiến đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ duy trì 23 trường cao đẳng; chuyển 19 trường cao đẳng, trường trung cấp về địa phương quản lý. Ở địa phương, dự kiến giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại Hà Tĩnh, việc sắp xếp mạng lưới giáo dục công lập cũng được tỉnh triển khai theo phương án đã được phê duyệt, trong đó có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Theo phương án, 10 Trung tâm GDNN-GDTX được sắp xếp còn 5 trung tâm; một số trung tâm được sáp nhập, tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhân lực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án đối với từng đơn vị, xác định rõ đơn vị tiếp tục duy trì, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển giao. Hồ sơ sáp nhập, giải thể phải được hoàn thiện, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1/10; việc chuyển giao thực hiện theo thẩm quyền.

Đối với các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp; xác định rõ các đơn vị tiếp tục duy trì, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm số lượng đầu mối mà quan trọng hơn là hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện tiêu chí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đào tạo những ngành, lĩnh vực đặc thù; đồng thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo thẩm quyền. Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản, tài chính và tài sản công trong quá trình sắp xếp, bảo đảm quá trình chuyển đổi được thực hiện đúng quy định.

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