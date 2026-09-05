Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lê Hữu Trác.

Nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác (điểm xã Tứ Mỹ), Trường THCS Thành Sen và Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (phường Thành Sen). Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trường THPT Lê Hữu Trác được sáp nhập từ Trường THPT Lê Hữu Trác và Trường THPT Lý Chính Thắng theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh. Sau sáp nhập, trường tổ chức hoạt động theo mô hình 1 trường chính và 1 phân hiệu.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Lê Hữu Trác có 38 lớp với 1.468 học sinh; trong đó trường chính có 844 học sinh, phân hiệu có 624 học sinh; đội ngũ gồm 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát, sửa chữa và sắp xếp cơ sở vật chất; bố trí phòng học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu dạy học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp; kiện toàn các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch giáo dục, chuẩn bị các điều kiện chuyên môn; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Công tác ổn định nền nếp đầu năm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa được quan tâm.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện sở, ngành và địa phương đã tới chúc mừng Trường THCS Thành Sen.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường THCS Thành Sen.

Trường THCS Thành Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 trường, gồm: THCS Nguyễn Du, THCS Nam Hà, THCS Thạch Linh, THCS Lê Bình và THCS Hưng Đồng.

Sau sáp nhập, trường có 5.352 học sinh; hệ thống phòng học, phòng chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đã luôn nỗ lực đổi mới phương pháp, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục.

Năm học 2026 – 2027, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục; tập trung chăm lo, giáo dục các em trau dồi đạo đức, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện sở, ngành và địa phương đã tới chúc mừng Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên.

Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, được thành lập năm 2018. Hiện nay, trường có quy mô 27 lớp học, 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 620 học sinh. Nhà trường xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường giáo dục nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng, an toàn và có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của bản thân thông qua những trải nghiệm học tập tích cực mỗi ngày.

Nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng định hướng của chương trình giáo dục mầm non, đồng thời linh hoạt vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới chuyên môn; phụ huynh đồng hành và phối hợp cùng nhà trường trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chúc mừng các trường học.

Chúc mừng những kết quả các nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc những nội dung trong thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ khai giảng năm học 2026 – 2027.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà trường nhanh chóng khắc phục những khó khăn bước đầu, ổn định tổ chức, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Đối với Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà trường tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ; quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng cả tri thức, đạo đức, kỹ năng và thể chất; tạo điều kiện để học sinh tiếp cận khoa học công nghệ; tiếp tục khơi dậy, nuôi dưỡng ước mơ trong học sinh, tạo động lực để các em không ngừng học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao trong học tập.