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Bộ GD&ĐT: Giảm áp lực thành tích, không giao chỉ tiêu học sinh giỏi cho giáo viên

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Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục - Ảnh minh họa do AI tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Chương trình được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời xác lập những yêu cầu, giá trị và chuẩn mực thực hiện thống nhất trong toàn ngành từ năm học 2026-2027.

Không giao chỉ tiêu điểm số, học sinh giỏi cho giáo viên

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của chương trình là đưa tinh thần "dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật" vào quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức.

Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.

Với nhà giáo, chương trình nhấn mạnh vai trò nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm.

Người học phải học thật để có tri thức thật, năng lực thật; trung thực trong kiểm tra, thi cử, không lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được sử dụng ngày càng rộng rãi trong giáo dục, chương trình đồng thời yêu cầu xây dựng các quy định về liêm chính học thuật, phòng chống đạo văn, làm thay và gian lận bằng công nghệ; hướng dẫn trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Rà soát hồ sơ, cuộc thi gây áp lực thành tích

Chương trình yêu cầu khắc phục bệnh thành tích theo hướng giảm hình thức, giảm áp lực cho giáo viên và người học. Bộ yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao và phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích.

Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc "một dữ liệu chỉ thu thập một lần", sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, giảm tối đa hồ sơ và báo cáo trùng lặp.

Đáng chú ý, chương trình quy định không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo để dành tâm sức cho nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ người học.

"6 rõ", hướng tới môi trường "dạy thật, học thật"

Để chương trình được triển khai cụ thể, Bộ xác định phương châm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; đồng thời giao cụ thể đơn vị chủ trì, sản phẩm và thời hạn đối với từng nhiệm vụ.

Ngay trong tháng 9-2026, các đơn vị, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch triển khai; rà soát, loại bỏ những cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội thao, phong trào hình thức, gây áp lực thành tích; ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng...

Nhiều nhiệm vụ về quản trị, trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học, giảm hồ sơ, sổ sách tiếp tục được xác định hoàn thành ngay trong những tháng cuối năm 2026.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường "dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật". Định hướng đến năm 2035 là hình thành văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trở thành giá trị cốt lõi, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng và chứng chỉ của hệ thống giáo dục Việt Nam.

tuoitre.vn
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#Giáo dục #Bộ GD&ĐT #văn hóa trung thực #đổi mới giáo dục

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