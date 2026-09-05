Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

(Baohatinh.vn) - Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Các em học sinh Trường THCS Thành Sen rạng rỡ, háo hức trong ngày khai giảng năm học mới. Những nụ cười tươi, ánh mắt trong veo cùng sắc áo đồng phục tạo nên không khí vui tươi, đầy sức sống của ngày hội đến trường.
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi, rộn ràng góp thêm sắc màu cho lễ khai giảng, mang đến không khí vui tươi và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Những lời động viên, yêu thương của cô giáo trong ngày đầu đến lớp sẽ trở thành một ký ức đẹp trong mỗi "mầm non tương lai".
Những nam sinh, nữ sinh THPT rạng rỡ trong ngày khai trường. Bước vào năm học mới, các em cùng đặt quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục những mục tiêu và thành tích mới.
Thu sang mang theo sắc nắng dịu vàng cũng là lúc những mái trường Hà Tĩnh rộn ràng bước vào năm học mới. Trên hành trình phía trước, sự đồng hành của thầy cô và gia đình sẽ là điểm tựa để các em học sinh thêm tự tin, nỗ lực học tập và rèn luyện, hướng tới những kết quả tốt đẹp.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.
Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các trường học nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành GD&ĐT, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...
Việc điều động, luân chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Tĩnh được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí và gắn với yêu cầu sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Việc sắp xếp lại trường học tại xã Lộc Hà, phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
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