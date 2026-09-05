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Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

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(Baohatinh.vn) - Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.

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Sáng nay (5/9), trong không khí vui tươi, háo hức, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại 235 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Những lá cờ nhỏ rực rỡ trên tay học sinh như góp thêm sắc màu cho ngày hội đến trường, mở đầu một năm học mới với nhiều niềm vui và kỳ vọng.
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Những học sinh của Trường Mầm non Thượng Đức theo chân bố mẹ đến trường trong ngày khai giảng.
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Khoảnh khắc đáng yêu của học sinh Trường Mầm non Sơn Kim 1 trong ngày khai giảng.
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Các em học sinh Trường THCS Thành Sen rạng rỡ, háo hức trong ngày khai giảng năm học mới. Những nụ cười tươi, ánh mắt trong veo cùng sắc áo đồng phục tạo nên không khí vui tươi, đầy sức sống của ngày hội đến trường.
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Các tiết mục văn nghệ sôi nổi, rộn ràng góp thêm sắc màu cho lễ khai giảng, mang đến không khí vui tươi và những khoảnh khắc đáng nhớ.
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Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 rạng rỡ đón năm học mới trong ngôi trường mới khang trang.
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Các giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê sẵn sàng bước vào năm học mới. Sự chủ động, tâm huyết của mỗi thầy cô giáo sẽ góp phần tạo nền tảng để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, đồng hành cùng học sinh trong năm học mới.
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Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hương Khê trong ngày khai giảng.
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Những lời động viên, yêu thương của cô giáo trong ngày đầu đến lớp sẽ trở thành một ký ức đẹp trong mỗi "mầm non tương lai".
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Học sinh Trường THPT Trần Phú vui tươi, duyên dáng trong ngày khai giảng.
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Những nam sinh, nữ sinh THPT rạng rỡ trong ngày khai trường. Bước vào năm học mới, các em cùng đặt quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục những mục tiêu và thành tích mới.
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Thu sang mang theo sắc nắng dịu vàng cũng là lúc những mái trường Hà Tĩnh rộn ràng bước vào năm học mới. Trên hành trình phía trước, sự đồng hành của thầy cô và gia đình sẽ là điểm tựa để các em học sinh thêm tự tin, nỗ lực học tập và rèn luyện, hướng tới những kết quả tốt đẹp.

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Tags:

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Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

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