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Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Anh Thư
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(Baohatinh.vn) - Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.

Tại Trường THPT Kỳ Anh, năm học này có gần 2.000 học sinh. Đến nay, sách giáo khoa (SGK) các môn bắt buộc đã được cung ứng đầy đủ, song học sinh khối 10 và 11 vẫn còn thiếu số ít sách ở một số môn như: Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Kinh tế và Pháp luật.

Trong thời gian chờ nguồn sách được bổ sung, nhà trường đã khai thác hiệu quả sách điện tử và các nguồn học liệu phù hợp để phục vụ việc học.

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Trường THPT Kỳ Anh chủ động kết nối với các đơn vị cung ứng để bổ sung kịp thời SGK còn thiếu cho học sinh.

Cô Lê Thị Tú Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh cho biết: “Ngoài việc học sinh chủ động mượn, dùng chung sách với bạn, nhà trường đã gửi SGK điện tử để các em sử dụng. Thư viện cũng đang tiếp tục chủ động kết nối với đơn vị cung ứng để bổ sung số sách còn thiếu, cố gắng cung ứng kịp thời cho học sinh”.

Tại Trường THCS Can Lộc (xã Can Lộc), hiện còn khoảng 300 học sinh ở khối 8 và 9 thiếu sách Lịch sử và Địa lý. Trước thực tế này, giáo viên các lớp đã cung cấp đường link sách điện tử, hướng dẫn phụ huynh, học sinh khai thác để phục vụ học tập. Trên lớp, những em chưa có sách có thể trao đổi, dùng chung với bạn để theo dõi bài học. Cùng với đó, nhà trường chỉ đạo nhân viên thư viện tiếp tục phối hợp, đôn đốc các nhà sách bổ sung nguồn sách còn thiếu.

Em Trần Minh Hiếu - lớp 9A4, Trường THCS Can Lộc chia sẻ: “Mặc dù thiếu sách Lịch sử và Địa lý nhưng với các giải pháp của nhà trường, việc học của chúng em vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, các thầy cô luôn quan tâm, hỗ trợ khi chúng em gặp khó khăn trong học tập. Những nội dung chưa hiểu, em có thể hỏi thầy cô hoặc trao đổi với các bạn để nắm chắc bài. Nhờ vậy, em vẫn có thể theo kịp các nội dung học tập trên lớp”.

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Học sinh Trường THCS Can Lộc khai thác SGK điện tử, đồng thời dùng chung sách với bạn để phục vụ học tập.

Đối với các loại sách bài tập, nhiều cơ sở giáo dục cũng chủ động, linh hoạt tìm phương án phù hợp, không để lý do thiếu sách ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tại Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh), Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở ô ly trong thời gian chờ nguồn sách được bổ sung. Cách làm này giúp các em duy trì nền nếp học tập, củng cố kiến thức và hoàn thành yêu cầu của bài học.

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Khắc phục tình trạng thiếu sách bài tập, giáo viên Trường Tiểu học Gia Hanh hướng dẫn học sinh làm bài vào vở ô ly.

Trước tình trạng thiếu SGK cục bộ, một số trường từng sử dụng bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã chủ động phát huy nguồn sách cũ còn giá trị sử dụng để hỗ trợ học sinh. Tại Trường TH&THCS Thạch Lạc (xã Thạch Lạc), việc quyên góp, lưu giữ và sử dụng lại SGK đã trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên. Hằng năm, vào cuối học kỳ I và sau khi kết thúc năm học, nhà trường phát động học sinh quyên góp những cuốn sách còn sử dụng tốt, dành hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em chuyển trường.

Những ngày này, nhân viên thư viện cùng giáo viên nhà trường đang tích cực phân loại, sắp xếp số SGK do học sinh quyên góp để bổ sung vào tủ sách dùng chung. Từ nguồn sách này, những học sinh chưa có đủ SGK có thể mượn và sử dụng trong năm học, góp phần tận dụng hiệu quả sách đã qua sử dụng, đồng thời lan tỏa ý thức chia sẻ, tiết kiệm trong học sinh.

Thầy Trần Huy Sơn - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thạch Lạc cho biết: “Nhờ sự chung tay của phụ huynh và học sinh, tủ sách dùng chung của trường hiện có hàng nghìn cuốn. Nhà trường sẽ tiếp tục phân loại, sắp xếp theo từng bộ, từng khối lớp và thông tin rộng rãi để chia sẻ cho học sinh trong và ngoài trường có nhu cầu sử dụng”.

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Học sinh Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh quyên góp sách cũ tặng bạn.

Tương tự, tại Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh (phường Thành Sen), ngay đầu tuần năm học mới, Ban Giám hiệu đã phát động học sinh các lớp quyên góp SGK cũ còn sử dụng tốt để chia sẻ với những nơi đang thiếu sách.

Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc vận hành Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh thông tin: “Những năm trước, trường chúng tôi đã sử dụng bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" nên trong học sinh vẫn còn nguồn SGK cũ. Từ thực tế một số trường còn thiếu sách, chúng tôi đã phát động học sinh, phụ huynh cùng chung tay chia sẻ nguồn sách này. Sau 4 ngày, toàn trường đã tiếp nhận gần 1.000 đầu sách với hơn 2.000 cuốn từ lớp 2 đến lớp 12. Nhà trường sẽ tiếp tục phân loại sách đồng thời thông tin lên mạng xã hội để kết nối và chuyển sách đến các trường có nhu cầu”.

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục bảo đảm cung ứng, sử dụng SGK năm học 2026-2027. Ngành yêu cầu các trường rà soát, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu; hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách, không yêu cầu phụ huynh mua sách mới nếu sách cũ còn sử dụng được và tuyệt đối không ép học sinh mua sách bài tập, vở bài tập dưới bất kỳ hình thức nào. Sở cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng trong việc bảo đảm nguồn sách, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời gian sớm nhất.

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Đến hết ngày 10/9, học sinh Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh đã quyên góp được gần 1.000 đầu sách với hơn 2.000 cuốn.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số lượng SGK còn thiếu trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của ngành, các trường đang tiếp tục rà soát, nắm cụ thể nhu cầu và chủ động triển khai các phương án phù hợp với tình hình thực tế.

Từ bổ sung nguồn cung, phát huy vai trò tủ sách dùng chung, khai thác sách cũ và học liệu điện tử… mỗi trường đang linh hoạt lựa chọn cách làm phù hợp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Sự chủ động ấy không chỉ góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu sách cục bộ trước mắt mà còn tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học ổn định ngay từ những ngày đầu năm học mới.

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#Sách giáo khoa #Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa #Hà Tĩnh 24 giờ

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