14 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2027

14 trường đại học ở Việt Nam được xếp hạng thế giới của THE, nhiều nhất từ trước tới nay, nhưng hầu hết đứng yên hoặc tụt hạng.
Times Higher Education (THE) ngày 30/9 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức này mở rộng thang xếp hạng, lên 18 nhóm so với 10 của năm ngoái. Các trường được xếp tới vị trí 2000+, còn trước đây chỉ tới hạng 1501+.
Việt Nam có 14 trường, tăng ba so với kỳ xếp hạng trước. Dẫn đầu là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP HCM, đồng hạng 701-800. Tiếp theo là Đại học Y Hà Nội với vị trí tương tự năm ngoái. Ở phía dưới, Đại học Tôn Đức Thắng giảm sâu từ nhóm 601-800 xuống 1001-1200.
Bốn trường khác lần đầu góp mặt gồm Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP HCM. Trường Đại học Mở TP HCM đứng thứ 1201-1500 năm ngoái, song năm nay không góp mặt.
Xếp hạng cụ thể của các trường đại học Việt Nam theo THE 2027:
THE là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn. Kết quả nói trên dựa vào 18 chỉ số, thuộc 5 trụ cột. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm trọng số lớn nhất (30%), rồi đến chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (4%).
Bảng xếp hạng THE 2027 đông nhất từ trước tới nay, với gần 2.300 đại học từ 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dẫn đầu là Đại học Oxford (Anh), theo sau là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).
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