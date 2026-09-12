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Gần 10 năm không thu học phí, lớp học ở Đan Hải đã đón hơn 1.000 học sinh

Ngân Giang - Đức Đồng
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(Baohatinh.vn) - Gần thập kỷ qua, lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí tại thôn Tiên Tiến xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ tạo cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng cho nhiều thế hệ học sinh địa phương.

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Nhà văn hóa thôn Tiên Tiến - nơi duy trì lớp học Tiếng Anh, Tin học miễn phí suốt gần 10 năm qua.

Từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, em Trần Ngọc An Nhiên (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Đan Hải) lại cùng các bạn đến lớp học Tiếng Anh miễn phí tại thôn Tiên Tiến (xã Đan Hải). Vào ngày Chủ nhật, thay vì học Tiếng Anh, các em được làm quen, rèn luyện thêm các kỹ năng Tin học. Cùng với An Nhiên, mỗi lớp hiện có khoảng 15–20 học sinh là con em trên địa bàn xã. Cứ đầu năm học, lớp lại đón thêm học sinh mới và việc học được tổ chức đều đặn xuyên suốt năm. Điều đặc biệt là suốt gần 10 năm qua, dù đã trải qua nhiều thế hệ học sinh nhưng lớp vẫn được duy trì hoàn toàn miễn phí, giúp các em có thêm cơ hội học tập, bổ trợ kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

“Em rất thích đến đây vì được cô hướng dẫn thêm những bài chưa hiểu, được học cùng các bạn. Sau một thời gian, em thấy mình biết thêm nhiều kiến thức và tự tin hơn khi học Tiếng Anh” - Trần Ngọc An Nhiên chia sẻ.

Ít ai biết rằng, phía sau lớp học miễn phí được duy trì suốt gần 10 năm qua là tâm nguyện đầy ý nghĩa của bà Trần Thị Hai - một người con quê hương xã Đan Hải. Trước khi qua đời, bà mong muốn dành phần tiền tích lũy của mình để giúp trẻ em quê nhà có thêm cơ hội học tập. Năm 2017, sau khi bà Hai qua đời, số tiền 850 triệu đồng bà để lại được người con là ông Hoàng Trọng Dương (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sao Vàng Đất Việt, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) dành để thực hiện tâm nguyện của mẹ.

Sau khi trao đổi với chính quyền địa phương, gia đình quyết định tổ chức các lớp Tiếng Anh, Tin học miễn phí, trong đó quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Mỗi lớp hiện có khoảng 15–20 em trên địa bàn xã, học sinh được tiếp nhận vào đầu năm học và duy trì học tập đều đặn trong suốt năm.

Nhà văn hóa thôn Đông Biên (nay thuộc thôn Tiên Tiến, xã Đan Hải) được chọn làm nơi tổ chức lớp. Ông Hoàng Trọng Dương đầu tư thêm 220 triệu đồng để sửa chữa, mua bàn ghế, 5 bộ máy vi tính và các trang thiết bị phục vụ dạy học.

Chi phí dành cho giáo viên, điện, văn phòng phẩm và hoạt động của lớp cũng được hỗ trợ thường xuyên. Từ đó, những khóa học nối tiếp nhau. Qua từng năm, lớp tiếp tục tuyển sinh, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều em được tham gia học tập. Năm 2022, khu vực lớp học được làm trần, sửa sang cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị. Phòng đọc sách và khu vui chơi cũng được đầu tư thêm để phục vụ trẻ em địa phương.

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Việc giảng dạy được tổ chức phù hợp với khả năng tiếp thu của từng nhóm trẻ

Có 2 con đang theo học tại đây, chị Bùi Ý Bé (thôn Tiên Tiến, xã Đan Hải) nhận thấy rõ sự tiến bộ của các con. Việc lớp học được tổ chức ngay tại địa phương cũng giúp gia đình thuận tiện hơn trong việc đưa đón, quản lý thời gian học tập của trẻ. “Các cháu được học miễn phí nhưng giáo viên rất nhiệt tình. Sau một thời gian theo học, tôi thấy học lực của các con khá lên, nhất là môn Tiếng Anh. Các cháu cũng thích đi học hơn, vì vậy chúng tôi rất vui khi ngay tại quê mình có một lớp học như thế này” - chị Bé chia sẻ.

Góp phần giữ nhịp lớp học suốt nhiều năm qua là những giáo viên dành thời gian ngoài giờ chính khóa để hỗ trợ học sinh. Với khoảng 15 - 20 em mỗi lớp, việc giảng dạy được tổ chức phù hợp với khả năng tiếp thu của từng nhóm. Bên cạnh củng cố kiến thức, các em còn được rèn thêm kỹ năng nghe, nói, phản xạ Tiếng Anh và thực hành trên máy tính.

Gắn bó với lớp từ những ngày đầu, anh Hoàng Văn Dũng (thôn Tiên Tiến, xã Đan Hải) là người trực tiếp phụ trách, sắp xếp các lớp, kết nối giáo viên và tổ chức hoạt động dạy học. Qua từng năm, lớp tiếp tục đón thêm những học sinh mới, nối dài hành trình học tập miễn phí tại địa phương.

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Lớp Tin học được tổ chức vào Chủ nhật hằng tuần, giúp các em làm quen và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính.

“Cứ đầu năm học, chúng tôi lại tuyển sinh, sắp xếp lớp phù hợp và duy trì việc học thường xuyên. Điều đáng mừng là sau nhiều năm, phụ huynh vẫn tin tưởng, các cháu hào hứng tham gia và nhiều em có sự tiến bộ rõ rệt. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì lớp học” - anh Hoàng Văn Dũng chia sẻ.

Gần thập kỷ qua, ở xã biển Đan Hải đã có trên 1.000 em được học Tiếng Anh, Tin học miễn phí. Từ những lớp học đầu tiên đến những khóa học hôm nay, sự chung tay, tâm huyết của nhiều người đã giúp hành trình trao truyền kiến thức được tiếp nối, góp phần mở rộng cơ hội học tập, vun đắp hành trang cho trẻ em địa phương.

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Tags:

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