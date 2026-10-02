Rà soát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp

Sáng 2/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Cùng chủ trì có các thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Thị Quyên Thanh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu cơ quan Bộ GD&ĐT, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành trên cả nước. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, 34/34 địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 50,6%. Số cán bộ quản lý giảm 33.870 người, trong đó 21.009 người được bố trí làm giáo viên. Hoạt động giáo dục đầu năm học được duy trì liên tục, chưa ghi nhận vấn đề phát sinh trên diện rộng ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Dù vậy, một số nơi mới hoàn thành "sắp xếp trên hồ sơ", chưa hoàn thiện "vận hành trên thực tế" về con dấu, tài khoản, mã trường, bàn giao tài chính, tài sản. Cả nước có 73 cơ sở quy mô trên 100 lớp; ở miền núi, có trường quản lý tới 21 địa điểm, khoảng cách xa nhất 120 km. Về đội ngũ, toàn quốc còn thiếu khoảng 116.000 giáo viên so với nhu cầu, nguyên nhân chủ yếu là mất cân đối cơ cấu theo cấp học, môn học, địa bàn. Nhu cầu bổ sung trong năm học này hơn 43.000 người.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ GD&ĐT đánh giá, việc vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới còn gặp một số khó khăn. Giai đoạn 1, 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố được khởi công; đến nay, 107/108 trường đã khai giảng. Trong đó, 101 trường đã vận hành tại cơ sở mới, 7 trường vẫn học tại cơ sở cũ do chưa bảo đảm an toàn. Các trường còn gặp nhiều khó khăn như vừa tổ chức dạy học, vừa thi công; chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, tài chính; thiếu nhân lực quản sinh, chăm sóc học sinh và chưa có cơ chế đầy đủ cho các chi phí vận hành phát sinh.

Về bữa ăn học đường, 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông đã tổ chức bán trú. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm chưa đồng đều, khi vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc tại bếp ăn trường học. Bộ yêu cầu chuyển từ quản lý “bếp ăn” sang quản trị toàn bộ chuỗi bữa ăn; xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, chuẩn hóa tiêu chí đối với nhà cung cấp, tăng cường công khai, giám sát; đồng thời hoàn thiện quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong quý IV/2026.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Về chuyển đổi số, đến ngày 30/9, cả nước đã phát hành 94,7% học bạ số năm học 2025-2026; tỷ lệ cập nhật dữ liệu năm học mới đạt 95%. Bộ GD&ĐT yêu cầu hoàn thiện các chức năng phần mềm, bảo đảm hạ tầng, chữ ký số và chuẩn bị triển khai văn bằng số.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố trao đổi về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, tập trung vào tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn; chuẩn hóa dữ liệu sau sắp xếp; cơ sở vật chất phục vụ bán trú và hồ sơ pháp lý của nguồn cung thực phẩm; việc vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong nhận diện khó khăn, vướng mắc và tháo gỡ một số điểm nghẽn. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý dựa trên dữ liệu, bởi số liệu hiện còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh, đẩy mạnh các biện pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng; phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện thể chế về giáo dục; tiếp tục rà soát việc vận hành các trường, đặt lợi ích của người học và chất lượng dạy học lên hàng đầu; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm rõ ràng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường.

Về đội ngũ, các địa phương cần giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thôi giữ vị trí quản lý, kịp thời tháo gỡ tâm tư, vướng mắc, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp, điều động, luân chuyển giáo viên, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ; hoàn thiện số liệu trước ngày 15/10. Bộ trưởng cũng yêu cầu ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp; rà soát các trường phổ thông nội trú liên cấp để sớm đưa các hạng mục chưa hoàn thiện vào vận hành; chú trọng chất lượng bữa ăn bán trú, cập nhật dữ liệu học sinh và dữ liệu văn bằng.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng nền tảng số quốc gia, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục sử dụng dữ liệu dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ năm học.