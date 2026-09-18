Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

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Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.

Ước mơ tuổi học trò

Đều đặn mỗi ngày, từ 6h sáng, em Nguyễn Thị Hà Vy (SN 2012, xã Hương Khê) cùng chiếc xe đạp cũ đến Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê để học tập. Nhà Vy ở thôn Phú Lâm, cách đường biên giới Việt - Lào khoảng 6 km.

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Nữ sinh Nguyễn Thị Hà Vy (bên trái) là học sinh chăm ngoan.

Khoảng cách từ nhà đến trường gần 20 km, đường rừng núi, gia đình còn nhiều khó khăn, không thể đưa đón nên những năm qua Vy xin ở nhờ nhà người thân cách trường gần 4 km để tiện đi học. Với Vy, đến trường không chỉ là việc phải làm mỗi ngày, mà còn là hành trình để em đi tìm tương lai cho chính mình.

Vy là người dân tộc Lào, nhiều năm liền duy trì học lực khá và được thầy cô đánh giá là học sinh chăm ngoan. Ở lớp, em được tín nhiệm làm lớp trưởng lớp 9A1. Thầy Lê Thanh Ngọ, giáo viên chủ nhiệm nhận xét Vy có ý thức học tập tốt, trách nhiệm với tập thể và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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Hà Vy là lớp trưởng lớp 9A1.

“Vy là học sinh ngoan, có ý thức trong học tập và rất có trách nhiệm với tập thể. Điều tôi ấn tượng là em luôn có ý chí vươn lên, dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Vy cũng là một trong những học sinh có ước mơ và biết mình muốn cố gắng vì điều gì”, thầy Ngọ cho biết thêm.

Là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ đều làm nông, cuộc sống còn nhiều vất vả nên Vy luôn cố gắng học tập, mong sau này có một công việc ổn định để đỡ đần gia đình. Ngoài giờ học, em cũng tranh thủ phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà.

Ước mơ của Vy cũng giản dị: học thật tốt để sau này trở thành cô giáo tiểu học, rồi trở về chính nơi mình lớn lên, dạy học cho những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn.

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Hà Vy mong trở thành cô giáo để dạy học cho các em nhỏ ở thôn Phú Lâm.

“Em luôn cố gắng học thật tốt để sau này trở thành cô giáo và về thôn dạy học cho các em nhỏ. Ở quê em, các bạn nhỏ còn khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ lắm”, Vy chia sẻ.

Nếu Hà Vy tự nhủ phải cố gắng để sau này trở về quê dạy học, thì cô bé Nguyễn Thị Y Na (lớp 5A3 - Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê) lại lớn lên cùng những tấm gương học tập ngay trong gia đình. Y Na là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ quanh năm gắn với ruộng đồng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các anh chị của em đều rất ham học.

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Nguyễn Thị Y Na 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chị cả từng học đại học và nay đã có công việc ổn định; chị thứ hai đang học tại Đại học Vinh (Nghệ An); một người anh đã nhập ngũ, chị thứ 4 đang học lớp 12. Những câu chuyện về trường lớp, về những người anh chị từng bước đi xa hơn từ việc học cứ thế lớn lên cùng Y Na.

Có lẽ vì thế, ngay từ nhỏ, Y Na đã sớm dành cho việc học một sự nghiêm túc đặc biệt. Không có điều kiện học thêm, em chủ yếu tự học, tự nỗ lực và 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích ấy với một cô bé vùng biên không chỉ nằm trên những tờ giấy khen, mà còn là cách Y Na từng ngày tự mở cho mình một lối đi bằng việc học.

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Hoàn cảnh khó khăn nhưng Y Na luôn nỗ lực học tập, ước mong trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.

Nhà ở xa trường, bố mẹ lại không có điều kiện đưa đón mỗi ngày, Y Na phải ở trọ cùng chị gái để việc học không bị dang dở. Mới học lớp 5, cô bé chưa thể nói hết mình sẽ đi bao xa, nhưng đã biết mình muốn trở thành người như thế nào.

“Em muốn sau này được học đại học, trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người như chị gái em”, Y Na bày tỏ. Có thể với Y Na, giảng đường đại học vẫn còn là một nơi rất xa. Nhưng những người anh chị trong gia đình đã giúp cô bé tin rằng, chỉ cần cố gắng học tập, một đứa trẻ ở vùng biên cũng có thể bước ra khỏi bản làng để đi đến những chân trời rộng hơn.

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Các em học sinh đều nỗ lực, chăm chỉ học tập, ước mơ có tương lai tươi sáng.

Phía sau mỗi buổi đến lớp, mỗi ước mơ của các em nhỏ vùng biên là những người thầy, người cô âm thầm dõi theo, động viên và giữ các em ở lại với việc học. Thầy Trần Đình Chung (SN 1971 -Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê) là một trong số đó.

7 năm đứng lớp tại điểm trường Phú Lâm cũ cũng là từng ấy thời gian thầy Chung chứng kiến nhiều thế hệ học trò lớn lên dưới chân núi Giăng Màn. Thầy nhớ những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè bước vào lớp, rồi từng em một lớn lên, có em tiếp tục học cao hơn, có em sớm phụ giúp gia đình. Bởi vậy, với thầy, nhìn một học sinh đều đặn đến lớp, chăm chỉ học tập và bắt đầu biết mình muốn gì cho những năm tháng phía trước cũng đã là một niềm vui.

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7 năm dạy chữ ở thôn vùng biên Phú Lâm, thầy Chung đã đồng hành, chứng kiến nhiều em học sinh trưởng thành.

“Gắn bó với các em nhiều năm, tôi thấy điều đáng mừng nhất là các em ngày càng có ý thức học tập và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai. Trước đây, có những em chỉ nghĩ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp gia đình, nhưng bây giờ nhiều em đã có ước mơ xa hơn, muốn học lên cao, muốn làm những nghề như giáo viên, bác sĩ. Với giáo viên chúng tôi, thấy các em có được những ước mơ như vậy là một niềm vui rất lớn”, thầy Chung chia sẻ.

Đường đến trường thêm vui

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Hình ảnh khang trang của Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê.

Với những học sinh ở xa trường như Hà Vy, để giữ được việc học chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Những quãng đường dài, chuyện ăn ở và việc đi lại từng là một phần trong cuộc sống của các em. Nay, khi Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê được đưa vào sử dụng, những trở ngại ấy đang dần được san sẻ.

Ngôi trường được xây dựng tại thôn Phú Gia (xã Hương Khê) trên diện tích hơn 5 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỷ đồng. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, gồm phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn và khu nội trú, bán trú.

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Hệ thống máy tính, tivi, bếp ăn, nhà ăn phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh được đầu tư khang trang.

Theo thầy Hoàng Thế Hanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê, dự kiến đến ngày 15/10, toàn trường sẽ tổ chức ăn bán trú, nội trú. Với hệ thống phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng và khu nội trú được đầu tư đồng bộ, học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt tốt hơn trong một môi trường giáo dục an toàn, thuận tiện. Các em cũng có thêm cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và các câu lạc bộ, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, kỹ năng.

Với những học sinh như Y Na, điều các em mong chờ nhất là ngày được chuyển vào ở nội trú. Từng phải tá túc ở nhà người quen, đi lại xa nhà để đến lớp, một chỗ ở ngay trong trường giúp các em bớt đi không ít nỗi vất vả. Những điều ấy có thể giúp các em có thêm thời gian học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động cùng bạn bè.

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Mỗi ngày đến trường với các em học sinh là một ngày vui, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

“Em rất vui vì sắp được ở nội trú. Ở trường vừa gần lớp học, lại được ở cùng các bạn nên em sẽ có thêm thời gian học và vui chơi” - Y Na chia sẻ.

Từ những bản làng dưới chân núi Giăng Màn, Hà Vy, Y Na và nhiều đứa trẻ khác đang từng ngày tìm cho mình một tương lai rộng hơn. Con đường ấy còn dài, nhưng mỗi ngày đến trường đang giúp các em có thêm kiến thức, thêm lựa chọn và thêm cơ hội bước xa hơn...

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#Thôn Phú Lâm #Vùng biên Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #nội trú vùng biên #giáo dục Hà Tĩnh

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