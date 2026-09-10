Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu

Anh Thư
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Khi những giai điệu mộc mạc của làn điệu dân ca vang lên từ chiếc tivi thông minh trong giờ âm nhạc của lớp 5A9 - Trường Tiểu học Trường Lưu (xã Trường Lưu), những giọng hát trong trẻo của học sinh cũng lần lượt hòa theo. Em Phạm Mạnh Tuân - lớp 5A9 chia sẻ: “Trước đây em thường được nghe ông bà, bố mẹ hát dân ca nhưng chưa hiểu nhiều về các làn điệu. Khi được cô hướng dẫn, tập hát, em thấy dân ca rất gần gũi, dễ nhớ. Qua những giờ học như thế, em càng thêm tự hào và yêu thích những làn điệu quê hương”.

bqbht_br_14.jpg
Giờ học hát dân ca của học sinh lớp 5A9 - Trường Tiểu học Trường Lưu.

Cùng với học hát, học sinh còn được tìm hiểu những nét cơ bản của dân ca Ví, Giặm, ý nghĩa lời ca và sự gắn bó của những làn điệu với đời sống. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực quan giúp di sản trở nên quen thuộc, dễ nhớ. Nhờ đó, dân ca dần hiện diện tự nhiên trong đời sống học đường, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống trong mỗi học sinh.

Việc đưa dân ca vào hoạt động giáo dục cũng đang được triển khai tại Trường THCS Trường Lưu. Những ngày này, giáo viên và học sinh đang tập luyện chương trình văn nghệ, trong đó có các tiết mục dân ca để chuẩn bị cho hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học. Từng câu hát được tập luyện kỹ từ giai điệu, lời ca đến cách thể hiện, giúp học sinh vừa rèn luyện kỹ năng biểu diễn, vừa có thêm cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trường Lưu cho biết: "Đưa dân ca vào trường học còn được chúng tôi linh hoạt lồng ghép trong các chương trình văn nghệ, sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm. Với hát Ví phường vải - nét văn hóa gắn với vùng đất Trường Lưu, chúng tôi chú trọng giúp học sinh hiểu về nguồn gốc, giá trị và không gian văn hóa của làn điệu, qua đó bồi đắp tình yêu và ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương".

bqbht_br_13.jpg
Giáo viên, học sinh Trường THCS Trường Lưu luyện tập tiết mục dân ca Ví, Giặm chuẩn bị cho hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học.

Định hướng này được nhà trường triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, vừa bảo đảm chương trình giáo dục, vừa tạo không gian để học sinh thực hành di sản. Thầy Trần Quốc Hội - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trường Lưu cho biết: “Cùng với việc chú trọng phát huy vai trò của giáo viên, thời gian tới, trường sẽ phối hợp với CLB Dân ca Ví, Giặm của địa phương để triển khai việc truyền dạy cho học sinh. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về văn hóa quê hương, thêm tự hào và từng bước trở thành những người tiếp nối, gìn giữ di sản”.

Trường Lưu là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, trong đó dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và hát Ví phường vải là một nét văn hóa gắn bó với đời sống cộng đồng nơi đây. Vì thế, đưa dân ca vào trường học không chỉ tạo thêm không gian văn hóa, văn nghệ mà còn là cách giáo dục truyền thống gần gũi, thiết thực cho thế hệ trẻ. Trên tinh thần đó, UBND xã Trường Lưu đã chỉ đạo các trường căn cứ chương trình giáo dục, nội dung giáo dục địa phương và điều kiện thực tế để linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức giới thiệu, truyền dạy và thực hành dân ca Ví, Giặm, hát Ví phường vải cho học sinh.

Nội dung này được định hướng lồng ghép trong các môn Âm nhạc, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục địa phương, đồng thời đưa vào hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động văn hóa, văn nghệ và câu lạc bộ. Địa phương cũng khuyến khích các trường thành lập, duy trì câu lạc bộ dân ca; phối hợp với nghệ nhân, người thực hành, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ để tổ chức giao lưu, truyền dạy, nói chuyện chuyên đề và thực hành di sản.

bqbht_br_11.jpg
Học sinh trải nghiệm học hát dân ca tại đình làng Trường Lưu.

Ông Mai Khắc Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu cho biết: “Chủ trương này nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương; nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời tạo môi trường để học sinh được tiếp cận, thực hành và lan tỏa các làn điệu dân ca truyền thống của địa phương”.

Theo đó, ở bậc mầm non, trẻ được làm quen với âm thanh, giai điệu và lời ca dân gian phù hợp lứa tuổi. Học sinh tiểu học được giới thiệu những nét cơ bản về dân ca Ví, Giặm, một số làn điệu, câu hát phù hợp, trong đó chú trọng hát Ví phường vải gắn với không gian văn hóa Trường Lưu. Với học sinh THCS, nội dung được mở rộng theo hướng tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; tìm hiểu nghệ nhân, người thực hành, không gian văn hóa và quá trình bảo tồn, trao truyền di sản. Các em cũng được khuyến khích sưu tầm câu hát, tư liệu, hình ảnh, giao lưu với nghệ nhân, tham gia hội diễn, ngày hội dân ca và xây dựng các sản phẩm giới thiệu di sản quê hương.

Bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Ở Trường Lưu, hành trình ấy đang bắt đầu từ các trường học. Khi những câu dân ca được cất lên bởi chính những giọng hát của học trò, di sản trở thành trải nghiệm, thành niềm vui và dần hình thành trong các em sự trân trọng đối với quê hương. Đó cũng là cách Trường Lưu gieo những hạt mầm văn hóa trong thế hệ trẻ, để mạch nguồn dân ca được giữ gìn và ngân vang cùng thời gian.

Tin liên quan

Tags:

#Đưa dân ca vào trường học #Xã Trường Lưu #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!