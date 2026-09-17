Triển khai bán trú, bảo đảm nền nếp học tập cho học sinh Hà Tĩnh

Những ngày đầu năm học mới, gần 800 học sinh Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Xuân Lộc) đã được tổ chức ăn bán trú tại các phân hiệu. Đến nay, hoạt động này đã dần ổn định, nền nếp sinh hoạt của trẻ được duy trì, phụ huynh giảm áp lực đưa đón con.

Tại Trường Mầm non Xuân Lộc, thực phẩm đầu vào phục vụ bữa ăn bán trú được nhà trường, phụ huynh kiểm tra kỹ càng.

Để sớm triển khai công tác bán trú, trước khai giảng, địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát quá trình thực hiện. Nhà trường chủ động tham mưu phương án, phối hợp với phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Theo đó, từ cơ sở vật chất, lựa chọn, thẩm định nhà cung cấp thực phẩm đến xây dựng thực đơn, mức giá... đều được thực hiện công khai, minh bạch.

Cô Bùi Thị Hào - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc thông tin: “Mức tiền ăn hiện duy trì 20.000 đồng/ngày/học sinh như năm học trước. Nhà trường xây dựng thực đơn theo tháng, có sự góp ý của giáo viên, phụ huynh và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến đến chia suất. Nhà trường thực hiện đúng quy trình bếp một chiều, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ, bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ".

Quy trình chế biến thức ăn tại Trường Mầm non Xuân Lộc được thực hiện theo quy định và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc bán trú được triển khai ngay từ đầu năm học đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Hằng - phụ huynh học sinh Trường Mầm non Xuân Lộc chia sẻ: “Con được ăn, nghỉ bán trú ngay từ đầu năm học nên gia đình rất phấn khởi bởi giảm được áp lực đưa đón giữa buổi, các cháu có thời gian nghỉ ngơi, học tập theo nền nếp. Ngoài ra, phụ huynh còn được cùng nhà trường theo dõi, giám sát công tác bán trú, từ khâu kiểm tra thực phẩm đầu vào đến bữa ăn hằng ngày nên chúng tôi rất yên tâm”.

Nhờ sự chủ động của nhà trường cùng sự phối hợp của địa phương và phụ huynh, hoạt động bán trú tại Trường Mầm non Xuân Lộc đã sớm đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho việc chăm sóc, tổ chức học tập của trẻ. Cách làm này cũng đang được nhiều trường học trên địa bàn chủ động triển khai, từng bước hoàn thiện các điều kiện để đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ tại trường cho học sinh.

Trường Mầm non Xuân Lộc triển khai bán trú từ ngày 7/9.

Sau khai giảng đến nay, nhiều nhà trường, đặc biệt là bậc tiểu học chưa tổ chức bán trú, việc đưa đón học sinh giữa buổi khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn. Từ nhu cầu thực tế đó, cùng với yêu cầu ổn định nền nếp học tập, các nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị để sớm triển khai hoạt động bán trú. Tại Trường Tiểu học Thạch Hà (xã Thạch Hà), qua khảo sát, gần 1.000 trong tổng số 2.652 học sinh có nhu cầu ăn, nghỉ tại trường. Từ thực tế đó, nhà trường tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó ưu tiên cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ bán trú.

Cô giáo Lê Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hà cho biết: “Nhà trường đang phối hợp với địa phương và phụ huynh rà soát cơ sở vật chất tại các khu vực dự kiến tổ chức bếp ăn để xác định những hạng mục cần bổ sung, mua sắm. Cùng đó, trường tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn khu vực bếp và các phòng phục vụ bán trú, đồng thời chủ động liên hệ, chuẩn bị đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng. Các phần việc đang được triển khai đồng bộ, sẵn sàng để tổ chức bán trú ngay khi có hướng dẫn cụ thể”.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Hà vệ sinh bếp ăn, sẵn sàng cho việc triển khai công tác bán trú.

Từ nhu cầu thực tế của học sinh và gia đình, xã Cẩm Bình đang phối hợp với các trường mầm non, tiểu học từng bước triển khai bán trú. Qua rà soát, Trường Mầm non Đặng Văn Kiều dự kiến có 1.048 trẻ ăn bán trú. Tại phân hiệu 3, Trường Tiểu học Trần Viết Thứ cũng có khoảng 130 học sinh có nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Địa phương đang phối hợp với các nhà trường khảo sát cụ thể nhu cầu, điều kiện tổ chức bán trú ở từng cơ sở để có phương án phù hợp. Mục tiêu là triển khai sớm nhưng phải bảo đảm các điều kiện cần thiết, nhất là an toàn và chất lượng chăm sóc học sinh”.

Qua rà soát, Trường Mầm non Đặng Văn Kiều (xã Cẩm Bình) dự kiến có 1.048 trẻ ăn bán trú.

Qua nắm bắt thực tế, phần lớn trường mầm non trên địa bàn đã duy trì bán trú; khối tiểu học đang từng bước hoàn thiện điều kiện để triển khai theo nhu cầu của học sinh.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, hoạt động bán trú tại các trường, điểm trường sau sáp nhập phải được tổ chức thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch; bảo đảm định lượng, chất lượng bữa ăn và thực đơn phù hợp từng độ tuổi, từng điểm trường. Đặc biệt, nguồn thực phẩm, bếp ăn và toàn bộ quá trình chế biến, tổ chức bữa ăn phải được kiểm soát chặt chẽ, đặt an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Cùng đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đang phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.