Học sinh, phụ huynh kỳ vọng bớt áp lực nếu thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, trong đó đề xuất 3 hình thức tuyển sinh lớp 10 gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Đáng chú ý, nếu tổ chức thi tuyển, học sinh chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh, thầy cô trên địa bàn Hà Tĩnh.

Giáo viên Trường THCS Cẩm Trung vừa duy trì việc dạy học, vừa cập nhật thông tin về phương án tuyển sinh để kịp thời hướng dẫn học sinh.

Em Nguyễn Quỳnh Ngân - học sinh lớp 9A1, Trường THCS Cẩm Trung cho biết: "Nếu chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, chúng em sẽ giảm được áp lực ôn tập trong thời gian cuối cấp. Khi không phải phân bổ thời gian cho nhiều môn thi, em có thể tập trung hơn vào những nội dung trọng tâm và chủ động sắp xếp lịch học. Tuy vậy, em mong phương án tuyển sinh, môn thi và cách tính điểm được công bố sớm để chúng em có kế hoạch chuẩn bị phù hợp. Dù giảm số môn thi, các môn học khác em vẫn học đầy đủ để bảo đảm kiến thức khi bước vào THPT".

Ngay từ đầu năm học, học sinh lớp 9 đã phải tính toán thời gian cho cả chương trình chính khóa và quá trình chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Với những em tham gia học thêm từ sớm, việc sắp xếp lịch học sao cho phù hợp với khả năng và thời gian cá nhân càng trở thành vấn đề thực tế.

Em Nguyễn Song Thư duy trì việc học và ôn tập các môn để củng cố kiến thức, chuẩn bị nền tảng cho chặng đường học tập sau này.

Em Nguyễn Song Thư - học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Bình chia sẻ: “Ngay sau khi nghỉ hè, em đã bắt đầu học thêm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Ngoài thời gian học chính khóa trên lớp, em còn phải sắp xếp lịch học thêm và tự học ở nhà nên lịch học khá kín. Nếu chỉ còn hai môn thi, em nghĩ chúng em sẽ có thêm thời gian để ôn tập kỹ hơn, đồng thời chủ động sắp xếp việc học các môn khác”.

Trước đề xuất thay đổi phương án tuyển sinh, sự chuẩn bị của học sinh không chỉ nằm ở việc ôn tập mà còn ở cách gia đình theo dõi, phối hợp cùng nhà trường trong năm học cuối cấp hai.

﻿ Thầy cô Trường THCS Cẩm Bình chú trọng giảng dạy đầy đủ các môn học, giúp học sinh tránh tâm lý học lệch khi phương án thi tuyển sinh lớp 10 thay đổi.

Bà Phan Thị Tam (xã Lộc Hà) bày tỏ: “Giảm số môn thi có thể giúp học sinh bớt áp lực trong giai đoạn cuối cấp, nhất là khi các cháu phải dành khá nhiều thời gian cho việc học và ôn thi vào lớp 10. Phụ huynh cũng cần được thông tin rõ và sớm về phương thức tuyển sinh, môn thi và cách tính kết quả để chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cho con. Khi quy định được xác định ổn định, gia đình sẽ thuận lợi hơn trong việc đồng hành với học sinh”.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với nhà trường trong việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chương trình, giáo viên cũng cần giúp học sinh hiểu rõ mục đích của việc học không chỉ phục vụ một kỳ thi. Đây là cơ sở để hạn chế tâm lý học lệch và bảo đảm kiến thức nền tảng trước khi các em bước vào cấp THPT.

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp với phương án tuyển sinh khi quy định chính thức được ban hành.

Cô Đặng Thị Thu Thủy - Tổ trưởng Tổ chuyên môn Xã hội, giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Cẩm Bình nhìn nhận: "Giảm số môn thi có thể làm nhẹ áp lực cho học sinh, nhưng yêu cầu giáo dục toàn diện ở bậc THCS vẫn phải được giữ vững. Nếu Toán và Ngữ văn là hai môn thi, giáo viên cần giúp học sinh nhận thức rõ rằng các môn không thi vẫn có vai trò trong việc hình thành kiến thức và năng lực. Nhà trường cũng cần duy trì việc kiểm tra, đánh giá quá trình để học sinh không bỏ bê các môn học khác chỉ vì không sử dụng trong kỳ thi. Phương án tuyển sinh cần được xác định sớm và ổn định để giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp”.

Ở góc độ quản lý, việc thay đổi phương thức tuyển sinh cũng đặt ra yêu cầu đối với các trường trong tổ chức dạy học. Theo đó, sự thay đổi cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa yêu cầu chuẩn bị cho kỳ thi và mục tiêu trang bị kiến thức cho học sinh.

Thầy Nguyễn Lê Huấn - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Trung cho rằng: "Nếu phương án thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kỳ thi. Với nhà trường, điều quan trọng là phải điều chỉnh kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp với phương thức tuyển sinh mới nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình THCS. Giáo viên cần theo dõi quá trình học tập của học sinh ở tất cả các môn, tránh để việc thay đổi môn thi làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Khi có quy định chính thức, nhà trường sẽ căn cứ hướng dẫn của ngành và điều kiện thực tế để tổ chức dạy học, ôn tập phù hợp”.