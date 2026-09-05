Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại các trường: THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Mai Phụ), THCS Thạch Hà (xã Thạch Hà), Tiểu học Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu).

Đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Sau sáp nhập, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có quy mô 57 lớp với 2.366 học sinh và 144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2025 – 2026, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh thuộc tốp đầu toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Năm học 2026 - 2027, trước yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhà trường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện thực tế; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả quản lý.

Nhà trường cũng đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực số cho học sinh và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Sau sáp nhập, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có quy mô 57 lớp với 2.366 học sinh.

Trường THCS Thạch Hà được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường THCS Phan Huy Chú và Trường THCS Long Sơn. Hiện nay, trường có 55 lớp với 2.287 học sinh. Năm học 2025 - 2026, trường đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đã đạt nhiều thành tích như: 40 em đạt học sinh giỏi tỉnh về các môn văn hóa; 23 em đậu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; trường đạt chuẩn quốc gia;...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Thạch Hà.

Bước vào năm học mới, Trường THCS Thạch Hà tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn, chất lượng lớp 9 và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, an toàn, dân chủ, nhân văn, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng chúc mừng năm học mới tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến chúc mừng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu). Sau khi sáp nhập, trường có 4 điểm trường với 52 lớp, 1.754 học sinh, 88 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Năm học 2026 - 2027 là năm học thực hiện theo chủ đề xuyên suốt của toàn ngành: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”. Bám sát tinh thần đó, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ, học liệu số trong giảng dạy và quản lý. Đồng thời, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, từng bước giúp học sinh làm quen với công nghệ và AI ở mức độ phù hợp với lứa tuổi, nhằm khơi gợi hứng thú học tập, phát triển tư duy sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chúc mừng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng chúc mừng những kết quả, thành tích thầy trò các nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm học mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các em học sinh nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. Các thầy cô giáo phát huy tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là về chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe cho các em học sinh; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đã đến chúc mừng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Thạch Khê. Cùng đi có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu và đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Năm học 2025 -2026, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh giành nhiều kết quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi trường danh giá của đất học Hà Tĩnh về chất lượng mũi nhọn và toàn diện. Học sinh nhà trường phát triển toàn diện, năng động với các hoạt động phong trào, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là năng lực ngoại ngữ.

Trường xếp thứ nhất toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có nhiều học sinh đạt huy chương ở các kỳ thi trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu và các đại biểu tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Năm học 2026 – 2027, nhà trường có 39 lớp với hơn 1.300 học sinh. Tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng hoạt động thực hành, trải nghiệm nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo của học sinh. Tập thể nhà trường đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu đã đến tặng hoa, chúc mừng Trường THCS Thạch Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu và đại biểu tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THCS Thạch Khê.

Trường THCS Thạch Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THCS Đỉnh Bàn với 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.200 học sinh. Năm học 2025-2026, trường có 20 học sinh giỏi cấp tỉnh, 93% học sinh lớp 9 đậu vào THPT công lập, chất lượng tuyển sinh đứng tốp đầu tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THCS Thạch Khê.

Phát biểu chúc mừng thầy cô và các em học sinh Trường THCS Thạch Khê nhân dịp năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu ghi nhận những cống hiến, nỗ lực vượt khó và thành quả đạt được của cán bộ, giáo viên, học sinh trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo toàn diện sự phát triển về trí tuệ, đạo đức và thể chất cho các em học sinh. Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026 – 2027. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Sáng 5/9, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Tiểu học Cẩm Xuyên và Trường THPT Cẩm Xuyên.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Trường Tiểu học Cẩm Xuyên (xã Cẩm Xuyên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên 1, Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyên 2, Trường Tiểu học Cẩm Quang và khối Tiểu học của Trường TH&THCS Phan Đình Giót. Sau sáp nhập, nhà trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường, với 82 lớp, 2.831 học sinh và 136 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2026 - 2027, với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trường Tiểu học Cẩm Xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường trong điều kiện quy mô lớn, nhiều phân hiệu; ổn định nền nếp dạy và học ngay từ đầu năm; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và từng bước bổ sung trang thiết bị hiện đại. Cùng với đó, trường tập trung đổi mới hoạt động chuyên môn, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu hàng đầu trong năm học mới.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THPT Cẩm Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Cẩm Xuyên và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn. Năm học 2026 - 2027, trường có 59 lớp với 2.485 học sinh và 142 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại Trường THPT Cẩm Xuyên.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Cẩm Xuyên.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Cẩm Xuyên xác định nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng và đội ngũ; phát huy sức mạnh của hai đơn vị sau sáp nhập; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả; ổn định quy mô trường lớp, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, Trường THPT Cẩm Xuyên chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học. Nhà trường cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa trường học mới trên nền tảng những truyền thống tốt đẹp của hai đơn vị; phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, chăm lo toàn diện sự phát triển trí tuệ, đạo đức và thể chất của học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh và các đại biểu dự buổi lễ.

Sáng 5/9, đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Phú (xã Đức Thịnh).

Trường THPT Trần Phú là ngôi trường có bề dày truyền thống, nhiều năm qua luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ và tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt cho học sinh. Hiện nay, trường có 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức dạy học với quy mô 34 lớp, 1.425 học sinh ở cả 3 khối.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học.

Bước vào năm học mới, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học; tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục.

Những năm qua, Trường THPT Trần Phú đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Đặc biệt, năm học 2025 – 2026, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối THPT, ghi nhận những nỗ lực, thành tích của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THPT Trần Phú.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả Trường THPT Trần Phú đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026 – 2027.

Sáng 5/9, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến chung vui và tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Gia Hanh (xã Gia Hanh).

Đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THCS Gia Hanh.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Gia Hanh đã chú trọng việc xây dựng trường học hạnh phúc gắn liền với xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhà trường có nhiều em đạt học sinh giỏi tỉnh, chất lượng giải được cải thiện đáng kể.

Văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới do học sinh Trường THCS Gia Hanh biểu diễn.

Năm học vừa qua, Trường THCS Gia Hanh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học; UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Sở GD&ĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho Trường THCS Gia Hanh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học; bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Gia Hanh có 1.829 học sinh với 49 lớp; trong đó có 467 học sinh lớp 6. Năm học mới, trường tiếp tục tiếp tục tăng cường xây dựng kỷ cương, nền nếp trong và ngoài nhà trường.

Dịp này, lãnh đạo xã Gia Hanh và Trường THCS Gia Hanh trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành GD&ĐT; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, xã Gia Hanh dự lễ khai giảng trực tuyến tại điểm cầu Trường THCS Gia Hanh.

Học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại các lớp học.

Sáng 5/9, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến chúc mừng, dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại các trường học trên địa bàn xã Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường THCS Đồng Lộc.

Trường THCS Đồng Lộc hiện có 1.974 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và nhiều năm được UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục mũi nhọn của trường đạt kết quả nổi bật với 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh - kết quả cao nhất từ trước đến nay của trường.

Đồng chí Trần Nhật Tân chúc mừng, biểu dương những kết quả nổi bật Trường THPT Đồng Lộc đạt được trong năm học 2025 - 2026.

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Đồng Lộc đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; nhiều học sinh xét tuyển vào đại học đạt điểm cao. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì, trong đó có 1 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Đồng Lộc có 38 lớp với 1.640 học sinh. Nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng chí Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Đồng Lộc nhân dịp khai giảng

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Đồng Lộc có 72 lớp với 2.304 học sinh, 122 cán bộ, giáo viên, nhân viên; gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường.

Trường Mầm non Đồng Lộc có 49 lớp với 49 phòng học, 1.200 trẻ, trong đó có 80 trẻ dưới 3 tuổi; đội ngũ gồm 116 viên chức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Đồng Lộc.

Phát biểu tại các trường, đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các nhà trường đạt được trong năm học qua. Đồng thời gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân năm học mới.

Đồng chí mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh; đội ngũ nhà giáo tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Đồng Lộc.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến chúc mừng Trường THPT Cao Thắng và Trường TH&THCS Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Giang).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường THPT Cao Thắng.

Năm học 2026–2027, Trường THPT Cao Thắng có 26 lớp với 1.140 học sinh và 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa các hạng mục cần thiết, bố trí lại phòng học, vệ sinh khuôn viên trường lớp; chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn, đội ngũ và tổ chức lớp học.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học; đổi mới phương pháp giáo dục, từng bước xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ cương, thân thiện và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường TH&THCS Hải Thượng Lãn Ông.

Trường TH&THCS Hải Thượng Lãn Ông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học: Quang Diệm, Sơn Giang, Sơn Lâm và Hải Thượng Lãn Ông. Hiện nay, toàn trường có 115 cán bộ, giáo viên.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường TH&THCS Hải Thượng Lãn Ông có 59 lớp với 1.931 học sinh. Trong điều kiện mô hình tổ chức mới, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng sự gắn kết giữa hai cấp học; phát huy thế mạnh, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường trước sáp nhập; đồng thời tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng chúc mừng các nhà trường.

Chúc mừng các nhà trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng biểu dương những kết quả đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục trong triển khai chủ trương sắp xếp trường học. Mong muốn các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí cũng khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, nhà trường, quan tâm, kêu gọi các nguồn lực để từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học; qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hòa chung không khí của ngày khai trường, sáng 5/9, Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự khai giảng tại các trường: Mầm non Thượng Đức và THPT Cù Huy Cận.

Đại tá Hoàng Xuân Đông tặng hoa, chúc mừng tập thể giáo viên Trường Mầm non Thượng Đức.

Trường Mầm non Thượng Đức (xã Thượng Đức) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Đức Bồng cũ, Trường Mầm non Đức Hương cũ và Trường Mầm non Đức Liên cũ. Sau sáp nhập, trường có 38 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là những người có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

Năm học 2026–2027, Trường Mầm non Thượng Đức có 15 nhóm lớp với 310 trẻ. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ, nhà trường tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập; tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; tăng cường phối hợp với phụ huynh và địa phương để huy động tốt các nguồn lực nhằm cải thiện hệ thống trường lớp và mua sắm đồ dùng dạy học.

Trường THPT Cù Huy Cận khai giảng năm học mới.

Trường THPT Cù Huy Cận (điểm chính ở xã Vũ Quang) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Vũ Quang cũ, Trường THPT Cù Huy Cận cũ và Trường THPT Đức Thọ cũ.

Trường có 45 lớp, 1.652 học sinh và 127 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Đại tá Hoàng Xuân Đông tặng hoa chúc mừng Trường THPT Cù Huy Cận nhân dịp khai giảng.

Để đạt kết quả tốt, Trường THPT Cù Huy Cận tập trung ổn định tổ chức, thống nhất công tác quản trị, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; đổi mới tư duy quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy thế mạnh và nguồn lực của 3 trường trước sáp nhập; hướng tới phát triển đồng đều tại các cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Hoàng Xuân Đông chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thượng Đức và Trường THPT Cù Huy Cận bước vào năm học mới với khí thế và niềm tin mới. Đại tá Hoàng Xuân Đông cũng mong muốn: Sau sáp nhập, các trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, vượt qua những khó khăn trước mắt để nâng cao chất lượng dạy học và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Bước vào hành trình mới, đội ngũ nhà giáo của các nhà trường luôn giữ vững tình yêu nghề, yêu trẻ, tận tâm với công việc, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để học sinh được học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển toàn diện.

Sáng 5/9, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc), tặng hoa chúc mừng Trường THCS Kỳ Tân, Trường Tiểu học Kỳ Hoa, Trường Mầm non Kỳ Hoa (xã Kỳ Hoa), Trường Tiểu học Sông Trí (phường Sông Trí) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh đến dự và chung vui với thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc)

Tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp (xã Kỳ Lạc).

Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lâm Hợp và Trường THCS Lâm Hợp theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Năm học 2025 - 2026, 2 đơn vị trường học trước khi sáp nhập đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong giáo dục mũi nhọn, trường có 7 em đạt học sinh giỏi quốc gia (IOE), 13 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp và các sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh luôn được triển khai hiệu quả, được các cấp đánh giá cao và tạo được dấu ấn trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Hà - Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh động viên các em học sinh.

Năm học 2026 – 2027, Trường Tiểu học và THCS Lâm Hợp có quy mô 1.084 học sinh với 39 lớp. Kế thừa và phát huy những kết quả mà các trường trước sắp xếp đã đạt được, bước vào năm học mới, cán bộ, giáo viên nhà trường tập trung ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể.

Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học và chuyển đổi số trong dạy học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy. Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện các phân hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.

Tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường THCS Kỳ Tân, Trường Tiểu học Kỳ Hoa, Trường Mầm non Kỳ Hoa (xã Kỳ Hoa).

Tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Sông Trí (phường Sông Trí) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trước đó, Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh Trần Việt Hà đã đến tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường THCS Kỳ Tân, Trường Tiểu học Kỳ Hoa, Trường Mầm non Kỳ Hoa (xã Kỳ Hoa), Trường Tiểu học Sông Trí (phường Sông Trí) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, đồng chí Trần Quang Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen đã đến dự lễ khai giảng và chúc mừng năm học mới các trường: THCS Thành Sen và Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ phường Thành Sen tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THCS Thành Sen.

Trường THCS Thành Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường THCS: Nguyễn Du, Lê Bình, Hưng Đồng, Nam Hà và Thạch Linh. Sau sắp xếp, trường có 1 cơ sở chính, 4 phân hiệu với 131 lớp và 5.352 học sinh.

Sau sắp xếp, Trường THCS Thành Sen có 1 cơ sở chính, 4 phân hiệu với 131 lớp và 5.352 học sinh.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 60 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, 1 học sinh đạt giải nhì Cuộc thi Tin học trẻ khu vực miền Trung; 66 học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong đó có 2 thủ khoa. Nhiều đơn vị tiền thân được UBND tỉnh, UBND phường Thành Sen khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Thương - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Sen trao bảng lớp cho học sinh lớp 6.

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Thành Sen tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững vị thế tốp đầu của tỉnh về giáo dục mũi nhọn và xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện.

Bí thư Đảng uỷ phường Thành Sen Trần Quang Tuấn trao các phần quà cho các em học sinh khó khăn.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhà trường mở mới 6 chương trình đào tạo, xây dựng 109 bộ bài giảng điện tử; công bố 20 bài báo quốc tế, 135 bài báo trong nước và đạt nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ phường Thành Sen và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh với 252 lưu học sinh Lào đang theo học và khoảng 3.000 lưu học sinh Lào đã được đào tạo qua các thời kỳ.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy và gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Hiện, nhà trường đào tạo 23 ngành đại học, tuyển sinh 20 chương trình thuộc 17 ngành và đã tuyển được 1.182 học sinh, sinh viên, trẻ mầm non.

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Bình, Trường THCS Đồng Tiến (xã Đồng Tiến) và Trường TH& THCS Thạch Lạc (xã Thạch Lạc).

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Cẩm Bình.

Năm học vừa qua, Trường THPT Cẩm Bình đã đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Kết quả thi tốt nghiệp THPT nằm trong tốp đầu toàn tỉnh; kết quả thi học sinh giỏi tỉnh đạt tỷ lệ cao, đặc biệt khối 10 đạt tỉ lệ 92%... Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Cẩm Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Cẩm Bình.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Cẩm Bình có 41 lớp với 1.672 học sinh. Nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chuyển đổi số và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn đã tới chúc mừng Trường THCS Đồng Tiến.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tặng hoa chúc mừng Trường THCS Đồng Tiến.

Trường THCS Đồng Tiến được hình thành sau sắp xếp Trường THCS Đồng Tiến và cấp THCS Trường TH&THCS Thạch Hội. Toàn trường hiện có 39 lớp với 1.571 học sinh tại trường chính và phân hiệu. Năm học 2025–2026, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Nhà trường xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với những đổi mới của ngành, xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc, góp phần phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và kỹ năng cho học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến chúc mừng năm học mới tại Trường TH&THCS Thạch Lạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn tặng hoa chúc mừng Trường TH&THCS Thạch Lạc.

Trường TH&THCS Thạch Lạc được hình thành sau sắp xếp các trường: THCS Thắng Tượng, Tiểu học Tượng Sơn, Tiểu học Thạch Thắng và Tiểu học Thạch Lạc, hiện có 62 lớp với 2.158 học sinh. Năm học 2025–2026, các đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật: 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Tiểu học Tượng Sơn được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; cấp THCS có 17 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

Học sinh Trường TH&THCS Thạch Lạc theo dõi lễ khai giảng năm học.

Tại điểm đến, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh; đồng thời biểu dương những kết quả các nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Trong bối cảnh giáo dục cả nước và Hà Tĩnh đang đứng trước những đổi mới sâu rộng về tổ chức, quản lý và dạy học, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm; tranh thủ các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Cùng đó, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Sáng 5/9, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và chúc mừng Trường THCS Nghi Xuân (xã Nghi Xuân). Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT và tập thể giáo viên, học sinh trong toàn trường.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nghi Xuân (xã Nghi Xuân).

Trường THCS Nghi Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường THCS của xã Nghi Xuân gồm: Xuân An, Lam Hồng, Xuân Viên và phân hiệu THCS của trường TH&THCS Xuân Lĩnh.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, trường đạt cờ thi đua cấp tỉnh; có 32 em đạt học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá lớp 9; được Sở GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các em học sinh Trường THCS Nghi Xuân chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học 2026-2027...

... qua màn hình trực tuyến.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Nghi Xuân có 53 lớp với tổng số 2.113 học sinh và 119 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học mới, Trường THCS Nghi Xuân nhanh chóng ổn định nền nếp, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đã được xây dựng qua nhiều năm; đồng thời tăng cường sự đoàn kết, phối hợp giữa các phân hiệu để cùng xây dựng trường ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến từng học sinh; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, giáo dục các em về nhân cách, kỹ năng và ý thức trách nhiệm.

Sáng 5/9, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã cùng dự và chúc mừng khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lê Bình (xã Tứ Mỹ).

Đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Bình.

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lê Bình.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Lê Bình đạt kết quả nổi bật ở cả giáo dục đại trà và mũi nhọn. Toàn trường có 11 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường an toàn, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất.

Trường THCS Lê Bình tặng quà cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2025 - 2026.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Thọ tặng quà cho các em học sinh vượt khó của Trường THCS Lê Bình.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu năm đầu tiên Trường THCS Lê Bình hoạt động sau sáp nhập. Toàn trường có 29 lớp với 997 học sinh và 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bước sang năm học mới, Trường THCS Lê Bình đặt mục tiêu giữ vững chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng mũi nhọn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Dịp này, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc mừng khai giảng tại Trường THCS Đức Thọ (xã Đức Thọ).

Sáng 5/9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

Các đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng

Năm học vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu đổi mới và quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, nhà trường vẫn duy trì quy mô ổn định và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hiện trường đang đào tạo gần 3.000 học sinh, sinh viên hệ chính quy và hơn 7.000 học viên các hệ ngắn hạn; đồng thời cung ứng cho thị trường lao động gần 1.300 nhân lực tay nghề cao trình độ cao đẳng, trung cấp. Đáng chú ý, công tác tuyển sinh năm học 2026 -2027 ghi nhận tín hiệu hết sức khởi sắc khi đợt 1 đã có hơn 1.000 học sinh, sinh viên tin tưởng lựa chọn nhập học.

Thạc sĩ Cao Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh đọc diễn văn khai mạc

Lãnh đạo các sở, ngành và nhà tài trợ tặng hoa nhà trường





Bước vào năm học 2026 – 2027, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh kiên định mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của khu vực miền Trung và cả nước, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo, mở rộng liên kết doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Nhà trường tiếp tục phát huy nền tảng liên kết hợp tác Việt – Đức, mở rộng cơ hội thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế cho học sinh, sinh viên, giúp các thế hệ học viên tự tin lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Hà Tĩnh và đất nước.

Sáng 5/9, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 với sự tham dự của đông đảo phụ huynh cùng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường Albert Einstein có gần 2.600 học sinh.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein có gần 2.600 học sinh, trong đó tuyển mới 12 lớp 1, 8 lớp 6 và 4 lớp 10.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein Nguyễn Gia Việt đánh trống khai giảng năm học mới.

Cô trò Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein rạng rỡ trong ngày khai giảng.

Với chủ đề “Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả - Hạnh phúc”, nhà trường xác định việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính sáng tạo, nâng cao hiệu quả giáo dục và xây dựng môi trường học tập hạnh phúc là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Cùng với đó, tiếp tục hướng tới nâng tầm chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và nhân cách học sinh; xây dựng môi trường học tập tích cực để mỗi học sinh tự tin, bản lĩnh, chủ động và sẵn sàng kiến tạo tương lai.

Cũng trong sáng 5/9, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đông đảo phụ huynh cùng hơn 1.100 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh khai giảng năm học 2026 - 2027.

Năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Học sinh iSchool Hà Tĩnh đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các sân chơi kiến thức quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh.

Cùng với những bước tiến của học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng ghi dấu ấn trong đổi mới chuyên môn và chuyển đổi số. 35 giáo viên được công nhận Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), 1 giáo viên đạt giải Nhất cuộc thi “The Best Teacher” trong toàn hệ thống. Nhà trường được vinh danh “Trường tiên phong trong chuyển đổi số năm học 2025 - 2026”, “Tập thể chuyên môn xuất sắc trong thời đại chuyển đổi số” và tiếp tục được Microsoft công nhận là Microsoft Showcase School.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của giáo viên, học sinh khối mầm non...

...và khối phổ thông tại lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển của iSchool Hà Tĩnh, với gần 1.100 học sinh đang theo học. Đây là dấu mốc ghi nhận hành trình xây dựng môi trường giáo dục hội nhập, đồng thời mở ra chặng đường mới với những mục tiêu và kỳ vọng cao hơn.

Thầy Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh đánh trống khai trường.

Phát huy nền tảng đã xây dựng trong 10 năm qua, năm học mới, cán bộ, giáo viên, học sinh iSchool Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập phát triển toàn diện cho học sinh với 6 giá trị cốt lõi: yêu thương, tôn trọng, chính trực, sáng tạo, kỷ luật và hội nhập. Nhà trường hướng tới một năm học thành công, hạnh phúc, tạo thêm nhiều dấu ấn trong hành trình phát triển của iSchool Hà Tĩnh.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng hoa, chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Sáng 5/9, Trường Mầm non Mai Linh (xã Lộc Hà) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 với sự tham dự của đông đảo phụ huynh cùng cán bộ, giáo viên, học sinh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.

Trường Mầm non Mai Linh (xã Lộc Hà) sau một năm đi vào hoạt động đã từng bước khẳng định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở khu vực ven biển Hà Tĩnh. Hiện nay, trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 435 học sinh.

Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Mai Linh được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với các phương pháp giáo dục tiên tiến. Nội dung giảng dạy cũng như hướng tương tác được cá nhân hóa với từng trẻ, đảm bảo trẻ có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng bản thân. Thời lượng tiếng Anh là 5 tiết/ tuần, giúp trẻ phát triển năng lực ngoại ngữ một cách tự nhiên, xây dựng vững chắc về ngữ âm và phát triển kỹ năng nền tảng về ngoại ngữ cho trẻ.

Năm học 2026 -2027, Trường Mầm non Mai Linh có 435 học sinh.

Bên cạnh đó, chương trình của nhà trường chú trọng phát triển với 6 lĩnh vực học tập quan trọng: nghệ thuật sáng tạo, thể chất & sức khỏe, tình cảm xã hội, khoa học, toán học, ngôn ngữ. Từ đó giúp khơi nguồn cảm hứng học tập của trẻ trong những giai đoạn đầu đời, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Linh thực hiện nghi thức đánh trống khai trường.

Trong năm học mới, tập thể Trường Mầm non Mai Linh tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Hòa chung không khí khai giảng năm học 2026 - 2027, sáng 5/9, Ban Giám đốc, các lãnh đạo phòng, ban Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tham dự lễ khai giảng và trao học bổng tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao học bổng trị giá 35 triệu đồng tại Trường Mầm non Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng).

Tổng giá trị học bổng được trao trong dịp này hơn 400 triệu đồng, dành cho các em học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó và có nhiều thành tích học tập tốt tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh trao học bổng trị giá 30 triệu đồng tại Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập).

Nguồn kinh phí được trích từ quỹ an sinh xã hội của Vietcombank và chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - Hành trình 10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.