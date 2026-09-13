13 tỉnh, thành thưởng giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng

Nhiều tỉnh, thành đã ban hành chính sách thưởng cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế, với mức cao nhất lên tới 525 triệu đồng cho một huy chương vàng.

Theo chính sách được HĐND 13 tỉnh, thành ban hành, tiền thưởng dành cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế phổ biến bằng 50-80% mức thưởng của học sinh. Tuy nhiên, cách tính và mức thưởng giữa các địa phương có sự khác nhau.

Lần đầu Việt Nam vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế với 4 huy chương vàng. Ảnh: MOET

Quảng Ninh hiện là địa phương có mức thưởng cao nhất. Giáo viên hoặc nhóm giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc học tập tại địa bàn khó khăn, nếu học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 525 triệu đồng; huy chương bạc 375 triệu đồng, huy chương đồng 300 triệu đồng và bằng khen 150 triệu đồng. Với các trường hợp khác, mức thưởng cho giáo viên lãnh đội từ 100 đến 350 triệu đồng, tùy thành tích.

Hải Phòng và Vĩnh Long cùng áp dụng mức thưởng 300 triệu đồng đối với giáo viên có học sinh giành huy chương vàng quốc tế. Trong đó, Vĩnh Long quy định mức thưởng cho giáo viên bằng mức thưởng của học sinh; huy chương bạc, đồng và bằng khen lần lượt được thưởng 180, 120 và 60 triệu đồng.

Tại Phú Thọ, giáo viên được thưởng 256 triệu đồng khi học sinh giành huy chương vàng; Ninh Bình 250 triệu đồng; Đà Nẵng 240 triệu đồng; Hà Nội và Huế cùng 210 triệu đồng. TP Hồ Chí Minh áp dụng mức 140-200 triệu đồng tùy trường hợp; Tuyên Quang 170-250 triệu đồng.

Ở nhóm có mức thưởng thấp hơn, Bắc Ninh thưởng 80 triệu đồng cho giáo viên có học sinh đoạt huy chương vàng; Hưng Yên 70 triệu đồng và Hà Tĩnh 67 triệu đồng. Tại Hà Tĩnh, mức thưởng tương ứng với huy chương bạc, đồng và bằng khen lần lượt là 53,5 triệu đồng, 45,5 triệu đồng và 26,5 triệu đồng.

Không chỉ khác nhau về mức tiền thưởng, các địa phương còn áp dụng cách tính khác nhau. Phú Thọ quy định tiền thưởng của giáo viên bằng 80% tổng tiền thưởng của học sinh. Tại Tuyên Quang, giáo viên được hưởng 70% mức thưởng của học sinh; nếu học sinh đạt nhiều giải, tiền thưởng được tính bằng 100% mức thưởng của giải cao nhất. Hà Tĩnh áp dụng cách tính theo từng thành tích, giáo viên được cộng thêm từ 5 đến 13,5 triệu đồng cho mỗi giải tiếp theo, tùy thành tích.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016-2025, học sinh Việt Nam giành 112 huy chương vàng, 140 huy chương bạc, 89 huy chương đồng và 21 bằng khen tại các kỳ Olympic khu vực và quốc tế. Việc nhiều địa phương có chính sách thưởng cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao góp phần ghi nhận công sức của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo, đồng hành cùng học sinh tại các đấu trường trí tuệ quốc tế.