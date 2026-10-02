Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em

(Baohatinh.vn) - Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Trường Mầm non Trí Đức tổ chức chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em” cho hơn 700 học sinh, giáo viên nhà trường.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
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Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.