Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc thù theo tiêu chí mới 28/09/2026 09:39 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.

[Infographic] Học ngành nào, đạt bao nhiêu điểm để được xét học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng? 26/09/2026 15:05 Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027 26/09/2026 11:10 Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời 26/09/2026 05:15 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.

Đông đảo học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá mới 25/09/2026 18:06 Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia 25/09/2026 12:12 Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Đổi mới quản lý giáo dục từ mô hình trường học số 25/09/2026 10:17 Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.

Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu 24/09/2026 19:27 Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.

Trung thu - học từ trải nghiệm, lớn lên từ yêu thương 23/09/2026 15:22 Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.

Dự kiến siết chặt xét tuyển đại học: Học sinh, phụ huynh mong có lộ trình phù hợp 23/09/2026 15:15 Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1/10 23/09/2026 15:06 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.

Bộ GD&ĐT công bố mức điểm thí sinh được nhận học bổng theo Nghị định 179 22/09/2026 16:50 Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.

Bộ GD&ĐT nêu lý do bỏ cộng IELTS: Một IELTS 6.0, 26 mức điểm cộng khác nhau 21/09/2026 11:15 Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.

Trường học ở Hà Tĩnh vận hành ra sao sau sáp nhập? 20/09/2026 13:34 Việc linh hoạt điều tiết đội ngũ và phân quyền quản trị sau sáp nhập đã giúp các trường công lập ở Hà Tĩnh nhanh chóng ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học.

Ban Bí thư lập đoàn giám sát đánh giá công tác giáo dục, nội dung sách giáo khoa 20/09/2026 08:40 Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT: Giảm áp lực thành tích, không giao chỉ tiêu học sinh giỏi cho giáo viên 19/09/2026 19:32 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa 19/09/2026 14:40 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh 18/09/2026 14:07 Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.

Bộ GD&ĐT nói gì về quy định còn 3 phương thức xét tuyển đại học? 18/09/2026 09:52 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.

Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học 18/09/2026 07:55 Thí sinh không còn được cộng tối đa 3 điểm với chứng chỉ IELTS hay giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học từ năm 2027, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai bán trú, bảo đảm nền nếp học tập cho học sinh Hà Tĩnh 17/09/2026 10:30 Các địa phương, trường học ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức bán trú, góp phần ổn định tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới tư duy, phương thức quản lý, tạo đột phá phát triển GD&ĐT Hà Tĩnh 15/09/2026 18:11 Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại 15/09/2026 14:25 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.

Đằng sau sự im lặng của nữ sinh 15 tuổi 15/09/2026 11:06 Áp lực học tập, những khó khăn trong gia đình cùng tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.

13 tỉnh, thành thưởng giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng 13/09/2026 10:37 Hà Tĩnh cùng 12 tỉnh, thành có chính sách thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng cho huy chương vàng.

Quyền và trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp trường học 13/09/2026 06:16 Sau sắp xếp trường học, Bộ GD-ĐT cũng hướng dẫn việc tổ chức quản lý, điều hành đối với các vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Đồng bộ sách giáo khoa, đặt ra yêu cầu nào về tổ chức dạy học phù hợp với học sinh? 12/09/2026 15:55 Việc triển khai một bộ sách chung tại Hà Tĩnh không chỉ tạo mặt bằng thống nhất về học liệu mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức dạy học và phát huy vai trò của giáo viên.