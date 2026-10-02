Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Nội dung này được nêu trong chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 30/9 với các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa nhằm hoàn thành bộ sách mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Ban Quản lý các dự án sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa mới, bao gồm việc chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về bộ, đồng thời xây dựng phương án khai thác bản quyền để phát hành miễn phí sách cho học sinh theo lộ trình.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì đổi mới công tác biên soạn, phát hành, cung ứng sách, cắt giảm khâu trung gian và nghiên cứu giao các địa phương in ấn nhằm tiết kiệm ngân sách và tiền mua sách của học sinh. Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa và thực hiện chuyển giao bản quyền.

Lộ trình này được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp cuối tháng 9. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu sách mới bảo đảm chất lượng, nâng hiệu quả dạy và học thực chất, giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm. Chương trình và sách giáo khoa được rà soát theo hướng giảm kiến thức chuyên sâu, không thực sự cần thiết với mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nội dung nâng cao nên được đưa vào tài liệu tham khảo của từng môn học.

Ngoài ra, ông đề nghị bổ sung nội dung về nhân vật lịch sử, các bậc tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sửa đổi chương trình theo hướng tăng cường giáo dục toàn diện, tăng tính trải nghiệm và thực hành. Học sinh được bổ sung kiến thức về năng lực số, STEM, ngoại ngữ, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật cùng giáo dục thể chất, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chi tiết nội dung chỉnh sửa chưa được công bố.

Phụ huynh, học sinh tại Nhà sách và Thiết bị Trường học Nguyễn Tri Phương, TP HCM, chiều 19/8. Ảnh: Thanh Tùng

Từ năm học này, cả nước dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tháng 9 năm ngoái, Bộ từng sửa chương trình để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và các tỉnh, thành sau sáp nhập. Từ đó, sách giáo khoa cũng được điều chỉnh, chủ yếu ở môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Ngoài ra, Bộ thí điểm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào lớp 1-12 từ tháng 12/2025.

Theo một số tác giả sách giáo khoa, bộ sách mới có thể được xây dựng, chỉnh sửa trên nền tảng bộ sách hiện nay, "nhiều khả năng" không viết mới hoàn toàn.

Lý do là theo các quy trình hiện tại, để có sách mới sử dụng ngay năm học 2028-2029, việc biên soạn phải hoàn thành muộn nhất vào tháng 10/2027 để kịp thẩm định, phê duyệt, bắt đầu in ấn từ đầu năm 2028.