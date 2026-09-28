Trung Quốc cải cách giáo dục đại học trước đà suy giảm dân số (Ảnh: Xinhua).

Xinhua đưa tin, Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống đại học, hối thúc các cơ sở giáo dục phát triển các vai trò riêng biệt trong bối cảnh thay đổi nhân khẩu học, thị trường việc làm thắt chặt và quá trình cải tiến công nghiệp đang tái định hình nhu cầu kỹ năng của quốc gia.

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng Quốc vụ viện (Chính phủ) đã phối hợp ban hành các hướng dẫn cải cách giáo dục đại học.

Tài liệu nêu rõ các trường đại học phải thích ứng với "các xu hướng thay đổi của độ tuổi đi học". Văn bản thúc giục các cơ sở giáo dục theo đuổi sự phát triển phân hóa, xây dựng các hình thức giáo dục đại học tích hợp hơn và khám phá những phương thức mới nhằm đào tạo các nhà đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Đặc biệt, Bắc Kinh kêu gọi các trường đại học phát triển các vai trò khác biệt. Các trường đại học nghiên cứu cấp cao dự kiến sẽ hỗ trợ các chiến lược trọng điểm quốc gia, trong khi các cơ sở giáo dục chuyên ngành công nghiệp phải tăng cường năng lực phục vụ nền kinh tế thực.

"Khi tổng dân số trong độ tuổi đi học sụt giảm và giáo dục đại học chuyển dịch từ mô hình tinh hoa sang mô hình đại chúng, mọi người sẽ đều có cơ hội vào đại học trong tương lai. Điều này đòi hỏi cấu trúc giáo dục phải thích ứng với các xu hướng nhân khẩu học đang thay đổi", bà Fan Xiudi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục thuộc Đại học Đồng Tế (Thượng Hải), nhận định.

Bà Fan cho biết, một yếu tố cốt lõi của đợt cải tổ này sẽ là khuyến khích các trường đại học phát triển những thế mạnh đặc thù, đồng thời giúp sinh viên phát huy tối đa năng khiếu cá nhân.

"Trước kia, tất cả các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc đều đua nhau để trở thành các trường đại học nghiên cứu đa ngành, hàng đầu. Không phải sinh viên nào cũng xuất sắc về mặt học thuật, nhưng mỗi người đều có những thế mạnh khác nhau", bà Fan nói.

Dư luận liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một nguồn nhân tài đa dạng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, bà Fan cho rằng việc vấn đề này được nâng lên tầm chính phủ trung ương là điều hiếm thấy.

"Theo tôi, Chính phủ trung ương cũng nhận thấy vấn đề này cực kỳ cấp bách và phải được giải quyết", bà nói.

Dữ liệu nhân khẩu học càng làm nổi bật tính cấp thiết này. Dân số ở tất cả các giai đoạn trong độ tuổi đi học tại Trung Quốc được dự báo sẽ giảm nhanh chóng sau khi đạt đỉnh, trong đó số lượng từ mầm non đến trung học cơ sở đã trên đà giảm.

Vào năm 2022, các nhà nghiên cứu từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh cùng các cơ sở khác đã sử dụng dữ liệu điều tra dân số quốc gia để dự báo sự sụt giảm tổng dân số trong độ tuổi đi học của Trung Quốc từ 328 triệu người vào năm 2021 xuống còn khoảng 250 triệu người vào năm 2035. Dân số trong độ tuổi đại học được dự báo sẽ đạt đỉnh vào năm 2032.