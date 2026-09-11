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Nhà xuất bản Giáo Dục đề nghị các trường rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa

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Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.

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Vợ chồng chị Huyền Trang, phường An Hội Tây, tìm mua sách giáo khoa tại điểm bán của Nhà xuất bản Giáo Dục tại TP.HCM (231 Nguyễn Văn Cừ) hôm 9-9. Hai vợ chồng đã xếp hàng từ 4h sáng để mua sách cho con - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam vừa có báo cáo thông tin, số liệu về tình hình cung ứng sách giáo khoa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách giáo khoa còn thiếu, trường phải rà từng học sinh, từng cuốn

Theo Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, đến thời điểm này, đơn vị đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Việc xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch in được thực hiện dựa trên số liệu đặt hàng của hệ thống phát hành, số học sinh, kết quả phát hành các năm trước, lượng tồn kho, dự báo nhu cầu và nhu cầu phát sinh.

Tổng sản lượng theo kế hoạch phát hành và nhu cầu bổ sung thực tế hơn 245,9 triệu bản. Trong đó, lượng tồn kho năm 2025 được các đơn vị chuyển tiếp sang phát hành năm 2026 hơn 20,1 triệu bản.

Các công ty phát hành đặt hàng ban đầu hơn 155,8 triệu bản và phát sinh thêm gần 69,8 triệu bản, tăng 44,83% so với lượng đặt hàng ban đầu.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đã giao in hơn 221,5 triệu bản, trong đó hơn 12,9 triệu bản đang được in, dự kiến nhập kho liên tục từ nay đến cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Đến nay, nhà xuất bản đã phát hành hơn 207,5 triệu bản tới các công ty phát hành. Tổng số sách nhà xuất bản và các công ty phát hành đã chuyển tới các công ty địa phương hơn 236,5 triệu bản.

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15-9, ngày 10-9, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo.

Nhà xuất bản yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát đến từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể đến từng tên sách, từng tập.

Các cơ sở giáo dục tổng hợp, xác nhận số sách còn thiếu và gửi về nhà xuất bản để được cung ứng trong thời gian sớm nhất. Thời hạn gửi số liệu trước 11h ngày 12-9.

Rà soát, điều chuyển để học sinh có đủ sách

Trước đó, chiều 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, đến ngày 9/9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo.

Nhà xuất bản cho biết tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay xuất phát từ việc gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, cùng một số vướng mắc về lộ trình và vận hành.

Phó thủ tướng cho rằng việc để xảy ra tình trạng chưa đủ sách giáo khoa cho thấy còn bất cập trong công tác dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng sách còn thiếu và nơi đang tồn dư.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức in bổ sung, điều chuyển và cung ứng, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Trong thời gian chờ có sách giáo khoa còn thiếu, học sinh được khuyến nghị dùng sách giáo khoa điện tử (vào đường link: https://taphuan.nxbgd.vn/, chọn "Bộ SGK thống nhất", chọn khối lớp, sách giáo khoa cần xem), học chung với bạn đã có sách, dùng tạm sách cũ (có thể mượn ở các thư viện)...

tuoitre.vn
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Tags:

#sách giáo khoa #nhà xuất bản #phát hành sách #thiếu SGK

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