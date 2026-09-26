Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

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Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; đồng thời điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đối với những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên nhưng chưa thể bố trí bằng biên chế, địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên theo quy định và chủ động bố trí kinh phí chi trả.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do những nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát, bảo đảm tính chính xác của số liệu nhu cầu biên chế trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa; cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về giáo viên, học sinh để phục vụ quản lý, sử dụng và dự báo nhu cầu nhân lực ngành Giáo dục.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ được giao rà soát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục, hướng dẫn các địa phương không thực hiện giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên theo định mức. Việc tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực.

Đối với số giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư sau sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT được yêu cầu hướng dẫn sử dụng hiệu quả. Trường hợp cán bộ quản lý đủ điều kiện, phù hợp chuyên môn thì có thể bố trí trở lại giảng dạy; trường hợp còn thiếu điều kiện thì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bổ sung. Với những trường hợp không phù hợp, thực hiện điều động, bố trí công việc khác hoặc giải quyết chế độ theo quy định, không bố trí bằng mọi giá.

Tại Hà Tĩnh, yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh các cơ sở giáo dục cũng phải chủ động rà soát đội ngũ, nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học để phục vụ công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực giáo dục phù hợp với quy mô trường, lớp và học sinh.

Gắn đào tạo sư phạm với nhu cầu sử dụng

Bên cạnh việc giải quyết tình trạng thiếu, thừa giáo viên hiện nay, Chính phủ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo sư phạm theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng thực tế.

Bộ GD&ĐT được giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi cả nước, theo từng địa phương, trường, cấp học và môn học; trên cơ sở đó xây dựng phương án tổng thể xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên và đề xuất phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031.

Bộ GD&ĐT cũng được yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đào tạo sư phạm, khắc phục tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng lao động; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với việc sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là đối với những môn học và địa bàn khó tuyển giáo viên.

Các trường đại học sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đào tạo những gì có thể đào tạo” sang đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội; ưu tiên những môn học, cấp học và địa bàn đang thiếu giáo viên kéo dài, khó tuyển dụng.

Cùng với đó, chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên sẽ được rà soát, chuẩn hóa; tăng thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm, chú trọng năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học, quản lý lớp học, tâm lý học sinh, năng lực số và ứng dụng AI.

Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục.

Mục tiêu của các giải pháp là vừa bảo đảm đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục, vừa sử dụng hiệu quả đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực giáo dục trong những năm tới.