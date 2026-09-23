Trung thu - học từ trải nghiệm, lớn lên từ yêu thương

Buổi học hôm nay tại lớp 5D, Trường Tiểu học Cẩm Xuyên trở nên rộn ràng hơn khi các bạn nhỏ được trực tiếp khám phá tết Trung thu qua những hoạt động gần gũi. Trong không gian ngập tràn sắc màu, các em hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng, cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày tết đoàn viên, tự tay làm những chiếc đèn lồng truyền thống... Mỗi hoạt động đều mở ra một cách tiếp cận tự nhiên để các em hiểu hơn về một nét đẹp văn hóa đã gắn với tuổi thơ qua nhiều thế hệ.

Em Nguyễn Đăng Minh - lớp 5D, Trường Tiểu học Cẩm Xuyên (xã Cẩm Xuyên) cho biết: "Em rất vui khi được cùng các bạn tham gia nhiều hoạt động và trò chơi thú vị trong dịp Trung thu. Qua đó, em hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa của tết Trung thu và những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Em cũng học được cách đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Đây là một trải nghiệm rất vui và đáng nhớ đối với em".

Các bạn học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Cẩm Xuyên với những chiếc đèn lồng tự sáng tạo.

Còn tại Trường THPT Cẩm Bình, những ngày này, các thành viên Câu lạc bộ Sẻ chia yêu thương lại tất bật với dự án “Mang trăng về bên em”. Từ những hộp bánh trung thu được chuẩn bị chu đáo, hoạt động bán bánh gây quỹ đã trở thành cầu nối để sẻ chia yêu thương với trẻ em và những học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn.

Người nhận đơn, người chốt hàng, người cẩn thận gói từng phần quà… mỗi bạn một việc, cùng góp sức tạo nên nguồn quỹ từ chính sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Những hộp bánh vì thế không chỉ mang hương vị của tết Trung thu, mà còn gửi gắm sự sẻ chia và lòng nhân ái đến những người cần được yêu thương.

Em Bùi Lê Hạ Trâm - lớp 11A11, Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ: “Để thực hiện một hoạt động có ích cho cộng đồng, chúng em cùng ngồi lại, lên ý tưởng và thống nhất cách làm, sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bạn. Trong quá trình thực hiện, chúng em luôn hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt phần việc của mình. Điều em thấy ý nghĩa nhất là qua những hoạt động như thế này, chúng em không chỉ trưởng thành hơn mà còn hiểu hơn về sự sẻ chia, biết quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh”.

Các thành viên CLB Sẻ chia yêu thương, Trường THPT Cẩm Bình với dự án thiện nguyện bán bánh trung thu gây quỹ cho các hoàn cảnh khó khăn.

Là ngôi trường quy tụ học sinh ở nhiều cấp học, Trường Tiểu học, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tết Trung thu bằng những hoạt động được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi. Không chỉ được vui chơi, các em còn có cơ hội thể hiện khả năng tổ chức, sự sáng tạo và tinh thần gắn kết cùng tập thể.

Từ những giờ học sôi nổi đến các trải nghiệm gần gũi ngay trong không gian trường học, mỗi hoạt động đều mang đến khoảng thời gian ý nghĩa để học sinh chia sẻ cảm xúc, khám phá những điều thú vị bên thầy cô và bạn bè. Qua đó, nhà trường không chỉ mang đến một mùa trung thu vui tươi, mới mẻ mà còn bồi đắp cho các em về lòng yêu thương và những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống.

Là một người nước ngoài, lần đầu được trải nghiệm trung thu trong trường học, thầy giáo Carter Wilsson - Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Đây thực sự là một trải nghiệm rất thú vị. Tôi đã tìm hiểu và lồng ghép một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trung thu vào hoạt động của lớp, qua đó giúp các em vừa hứng thú hơn với tiếng Anh, vừa hiểu thêm về những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một cách rất tự nhiên để kết nối việc học ngôn ngữ với trải nghiệm văn hóa”.

Những tiết học tiếng Anh tại Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh đã lồng ghép các nội dung về giá trị tốt đẹp của ngày tết trung thu.

Các hoạt động sôi nổi trong dịp trung thu ở mỗi trường học không chỉ giúp các em học sinh học cách tìm hiểu và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao các kĩ năng cho bản thân, mà còn học được cách yêu thương và sẻ chia. Đặc biệt, sự đồng hành của cha mẹ cùng thầy cô, nhà trường cũng trở thành một phần ý nghĩa, trở thành những kỷ niệm đẹp, giúp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái được kết nối gần hơn.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Xuyên (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Thông qua việc tổ chức các hoạt động Trung thu, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ được tìm hiểu về văn hóa truyền thống, phát huy sự sáng tạo và nuôi dưỡng lòng nhân ái, mà còn được trực tiếp sống trong những giá trị đó. Đặc biệt, sự đồng hành, tham gia của các bậc phụ huynh trong các hoạt động cùng với học sinh đã tạo thêm sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, để cha mẹ có cơ hội cùng con trải nghiệm và hiểu hơn về những điều các em đang học, đang cảm nhận”.

Sự đồng hành của nhà trường và gia đình đã mang đến cho các em những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày trung thu.

Những giai điệu rộn ràng, những ánh mắt lấp lánh niềm vui… trong trường học dịp tết Trung thu không chỉ lưu giữ nét đẹp truyền thống, mà còn mở ra những bài học thật gần gũi về tình yêu thương. Từ những trải nghiệm giản dị ấy, các em học cách trân trọng những điều thân thuộc, biết trao đi và biết rung động trước niềm vui của người khác. Để rồi, khi đêm hội trăng rằm khép lại, những giá trị đẹp vẫn ở lại, âm thầm lớn lên trong mỗi học sinh, theo các em trên hành trình trưởng thành.