Tuổi trẻ Hà Tĩnh nô nức các hoạt động hướng tới Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.
Từ cơ sở, nhiều hình thức tổ chức đang được triển khai sôi nổi. Bên cạnh các chương trình “Đêm hội trăng rằm” với rước đèn, múa lân, văn nghệ, phá cỗ, trò chơi tập thể, các cơ sở Đoàn còn chú trọng tổ chức những hoạt động gần gũi, để thiếu nhi trực tiếp tham gia như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân, trang trí mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, kể chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng...
Không khí hướng về mùa trăng còn được tạo nên từ nhiều hoạt động giàu tính sáng tạo và sẻ chia. Ở một số địa bàn như Hương Sơn, Kim Hoa... ĐVTN tổ chức cắt tóc, rửa xe gây quỹ, qua đó huy động thêm nguồn lực để chăm lo cho thiếu nhi.
Đông đảo các bạn trẻ xã Hương Sơn tham gia chương trình cắt tóc gây quỹ.
Những chiếc đèn lồng được các bạn trẻ tự tay làm, những phần quà được chuẩn bị dành tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn đang góp phần làm cho mùa Trung thu thêm ấm áp.
Cùng với hoạt động vui chơi, công tác chăm lo thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Các đơn vị chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện và các địa bàn còn nhiều khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Trong ảnh: Các phần quà dịp Tết Trung thu dành cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Hồng.
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