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Xã hội

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nô nức các hoạt động hướng tới Tết Trung thu

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.

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Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các hoạt động Trung thu năm nay được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai theo hướng lấy trẻ em làm trung tâm, để các em không chỉ được vui chơi mà còn được trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thể hiện năng khiếu. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, gắn với việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu. Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, thời gian triển khai các hoạt động từ ngày 14/9 đến 25/9/2026. Trong ảnh: Chương trình Mùa trăng yêu thương tại xã Sơn Hồng.
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Từ cơ sở, nhiều hình thức tổ chức đang được triển khai sôi nổi. Bên cạnh các chương trình “Đêm hội trăng rằm” với rước đèn, múa lân, văn nghệ, phá cỗ, trò chơi tập thể, các cơ sở Đoàn còn chú trọng tổ chức những hoạt động gần gũi, để thiếu nhi trực tiếp tham gia như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân, trang trí mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, kể chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng...
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Không khí hướng về mùa trăng còn được tạo nên từ nhiều hoạt động giàu tính sáng tạo và sẻ chia. Ở một số địa bàn như Hương Sơn, Kim Hoa... ĐVTN tổ chức cắt tóc, rửa xe gây quỹ, qua đó huy động thêm nguồn lực để chăm lo cho thiếu nhi.
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Đông đảo các bạn trẻ xã Hương Sơn tham gia chương trình cắt tóc gây quỹ.
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Những chiếc đèn lồng được các bạn trẻ tự tay làm, những phần quà được chuẩn bị dành tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn đang góp phần làm cho mùa Trung thu thêm ấm áp.
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Cùng với hoạt động vui chơi, công tác chăm lo thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Các đơn vị chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện và các địa bàn còn nhiều khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Trong ảnh: Các phần quà dịp Tết Trung thu dành cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Hồng.
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Từ những hoạt động cụ thể ở cơ sở, có thể thấy công tác tổ chức Tết Trung thu năm nay đang được các cấp bộ Đoàn, Đội Hà Tĩnh triển khai theo hướng thiết thực, gần gũi và hướng nhiều hơn đến những trẻ em cần được sẻ chia.
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Theo kế hoạch, các Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động vui Tết Trung thu; 100% các cấp bộ Đoàn, Đội đồng loạt tổ chức hoặc phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” trong thời gian từ ngày 14/9 đến 25/9/2026. Các hoạt động phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích, không để xảy ra tình trạng mất an toàn đối với trẻ em. Trong ảnh: Chi đoàn thôn Bình Lộc (xã Lộc Hà) chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.
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Với sự chủ động, sáng tạo từ cơ sở, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang góp phần tạo nên một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh và giàu yêu thương; để mỗi em nhỏ, nhất là những em còn nhiều khó khăn, đều có thể đón một mùa trăng trọn vẹn hơn.

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