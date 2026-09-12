Hà Tĩnh: Trẻ nhập viện do RSV gia tăng, cần lưu ý điều gì?

Gia tăng nhanh số ca mắc

Những ngày gần đây, số trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) đến khám và điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nhiều bệnh nhân vào điều trị trong tình trạng đã xuất hiện nhiều triệu chứng nặng do gia đình tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Bệnh nhân Nguyễn Phúc Nguyên được các bác sĩ chăm sóc, điều trị chu đáo nên tình trạng bệnh đã được thuyên giảm.

Điển hình như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Phúc Nguyên (5 tháng tuổi, xã Kỳ Anh) xuất hiện các triệu chứng ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Nghĩ con chỉ mắc bệnh hô hấp thông thường, gia đình bệnh nhân chủ động theo dõi và chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, sau khoảng 3 ngày, tình trạng của bệnh nhân không thuyên giảm mà ho nhiều hơn, xuất hiện khò khè, thở nhanh, ăn uống giảm. Nhận thấy bất thường, gia đình đưa bệnh nhân đến BVĐK tỉnh thăm khám. Qua kiểm tra và làm các xét nghiệm cơ bản, bệnh nhân được xác định nhiễm virus RSV.

Chị Nguyễn Thị Ngọc - mẹ của bệnh nhân Nguyễn Phúc Nguyên chia sẻ: “Khi bác sĩ thông báo cháu dương tính với RSV, gia đình rất lo lắng vì ban đầu cháu chỉ ho, sổ mũi và sốt nên nghĩ cháu bị cảm thông thường. Sau khi vào viện được các bác sĩ điều trị và theo dõi, cháu đỡ ho, đỡ khò khè, ăn uống tốt hơn nên gia đình yên tâm hơn nhiều”.

Còn đối với con của chị Hồ Thị Phương (xã Đồng Tiến), sau hơn 1 tuần điều trị tại Khoa Nhi, BVĐK tỉnh, nay đã chuẩn bị xuất viện. “Cháu mới sinh được 12 ngày tuổi thì xuất hiện các triệu chứng ho, sổ mũi, sốt, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu lên bệnh viện để thăm khám và điều trị. Vì cháu đang quá ít ngày tuổi nên khi bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm virus RSV, gia đình rất lo lắng. Nhưng, được sự chăm sóc, điều trị chu đáo của các bác sĩ nên các triệu chứng dần thuyên giảm và cháu chuẩn bị được xuất viện” - chị Phương chia sẻ.

Tại Khoa Nhi, số lượng bệnh nhân mắc virus RSV gia tăng trong thời gian gần đây.

Đây là 2 trong hàng chục bệnh nhân mắc virus RSV đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Nhi, BVĐK tỉnh. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 10 -12 trường hợp dương tính với virus RSV, trong đó một số trẻ có diễn tiến bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi cần được theo dõi sát.

Bác sĩ Dương Văn Giáp – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Virus RSV là một trong những tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sổ mũi, ho, sốt, trẻ mệt mỏi, ăn uống kém. Khi virus xâm nhập sâu xuống đường hô hấp dưới, trẻ có thể bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp. Nguy cơ diễn tiến nặng không giống nhau ở tất cả trẻ mắc RSV. Trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, trẻ có cân nặng thấp hoặc mắc các bệnh lý nền về tim, phổi, suy giảm miễn dịch... có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn. Do đó, với nhóm trẻ này, phụ huynh càng cần thận trọng khi trẻ xuất hiện các triệu chứng hô hấp”.

Bác sĩ Dương Văn Giáp – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho một bệnh nhân bị mắc virus RSV.

Điều đáng lưu ý là RSV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng, hỗ trợ hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng, bù đủ nước và theo dõi diễn biến của trẻ. Vì vậy, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi trẻ có dấu hiệu chuyển nặng.

Trước tình trạng số trẻ nhiễm RSV gia tăng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại, theo dõi người bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Qua đó, hạn chế nguy cơ lây lan vi rút giữa các bệnh nhi, nhất là nhóm trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu.

Chủ động phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu nặng

Virus RSV lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh. Virus có thể lây lan khi trẻ tiếp xúc gần với người mắc bệnh, qua ho, hắt hơi hoặc chạm vào các bề mặt, đồ vật có vi rút rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Trong môi trường gia đình, trường học, nhà trẻ - nơi trẻ thường xuyên tiếp xúc gần với nhau, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Vì vậy, khi số ca mắc các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng, việc chủ động hạn chế nguồn lây là biện pháp quan trọng để bảo vệ trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có các dấu hiệu bất thường nhất là về hô hấp, sốt cần đưa đến các cơ sở y tế để được thăm khám.

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, để phòng RSV cũng như các bệnh lý đường hô hấp, phụ huynh cần chú trọng chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay từ giai đoạn thai kỳ. Người mẹ cần được chăm sóc thai sản đầy đủ, bảo đảm trẻ sinh đủ tháng, đủ cân và có nền tảng sức khỏe tốt.

Bên cạnh đó, gia đình cần giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên vệ sinh tay, mũi, họng và thân thể cho trẻ; vệ sinh các vật dụng, đồ chơi mà trẻ thường xuyên tiếp xúc. Người chăm sóc trẻ cũng cần rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi tiếp xúc, chăm sóc, cho trẻ ăn.

Bác sĩ Dương Văn Giáp – Phó Trưởng khoa Nhi, BVĐK tỉnh nhấn mạnh: “Khi trẻ có biểu hiện bệnh hô hấp, cần hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, tránh tiếp xúc gần với người đang ho, sốt, sổ mũi hoặc mắc bệnh đường hô hấp. Phụ huynh không nên tự ý sử dụng thuốc cho trẻ, nhất là thuốc kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự điều trị hoặc chủ quan theo dõi tại nhà có thể khiến bệnh diễn tiến nặng mà không được phát hiện kịp thời”.

Bệnh do virus RSV nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nhất là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

Trong bối cảnh số trẻ nhiễm virus RSV đang có chiều hướng gia tăng, việc chủ động phòng lây nhiễm và đặc biệt là không bỏ qua những dấu hiệu bất thường sẽ giúp hạn chế nguy cơ diễn biến của bệnh.