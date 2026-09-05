Sẽ có 2 kỳ kiểm tra năng lực hành nghề với 4 chức danh bác sĩ năm 2027

2 kỳ kiểm tra đầu tiên trên cả nước dự kiến diễn ra tháng 3 và tháng 12/2027.

2 kỳ kiểm tra dự kiến diễn ra tháng 3 và tháng 12

Hội đồng Y khoa Quốc gia đã có công văn gửi 40 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thông báo kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh với các chức danh bác sĩ năm 2027.

Theo đó, trong năm 2027, Hội đồng tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Kỳ đầu tiên diễn ra vào tháng 3, dự kiến từ tháng 1, các bác sĩ sẽ nộp hồ sơ. Kỳ tiếp theo diễn ra vào tháng 12, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào tháng 9.

Đây là hoạt động triển khai theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch điều chỉnh hoạt động năm 2026-2027 của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Kỳ kiểm tra sẽ được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra. Nội dung kiểm tra sẽ không áp dụng một cấu trúc chung cho tất cả chức danh mà được xây dựng theo từng lĩnh vực hành nghề.

Cụ thể, hình thức câu hỏi, các miền (lĩnh vực) năng lực, danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc và ma trận đề kiểm tra được quy định tại các quyết định riêng của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Phổ biến, tuyên truyền kỳ kiểm tra đến người học

Hội đồng Y khoa Quốc gia đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thông tin, tuyên truyền và phổ biến các nội dung về kỳ kiểm tra đến người học và những người dự kiến tham gia kiểm tra năm 2027. Thông tin này giúp người học có thời gian chủ động chuẩn bị, cập nhật các yêu cầu về nội dung kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cũng theo Hội đồng Y khoa Quốc gia, các thông tin cụ thể về kỳ kiểm tra, trong đó có thời gian đăng ký, địa điểm và các yêu cầu liên quan, sẽ tiếp tục được cập nhật.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ.

Trước đó, người hành nghề được cấp giấy phép hành nghề chủ yếu trên cơ sở văn bằng chuyên môn, quá trình thực hành và các điều kiện theo quy định.

Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh là nội dung quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế y tế, có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, an toàn người bệnh và sự phát triển bền vững của hệ thống y tế.

Đây là xu thế tất yếu của nhiều quốc gia nhằm chuẩn hóa chất lượng hành nghề y khoa, tiệm cận các chuẩn mực nghề nghiệp và thông lệ quốc tế.

Mô hình này hướng tới đánh giá toàn diện, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống và năng lực nghề nghiệp thực tế, với trọng tâm là an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.