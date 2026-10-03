Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Hơn 35 năm hút thuốc lá, anh T.Q.L. (55 tuổi, xã Xuân Lộc) phải sống chung với những cơn đau thắt lưng kéo dài, tê mỏi hai chân và tình trạng vận động ngày càng khó khăn.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám, anh được phát hiện đồng thời nhiều bệnh lý cột sống, xương khớp và tim mạch. Dù nhiều lần được bác sĩ khuyến cáo bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ quá trình điều trị, anh vẫn chưa thể từ bỏ thói quen đã kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Các bác sĩ BVĐK tỉnh tiến hành phẫu thuật bệnh lý cột sống cho bệnh nhân T.Q.L.

Trước khi đến bệnh viện, anh L. từng tự sử dụng nhiều loại thuốc cả đông y và tây y với mong muốn giảm đau. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện rõ rệt. Khi đau tăng, hai chân tê mỏi, việc vận động trở nên khó khăn, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được thăm khám chuyên sâu.

Theo bác sĩ Đinh Văn Bình, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân L. có nhiều bệnh lý phối hợp, trong đó đáng chú ý là nhóm bệnh lý cột sống và sỏi niệu quản. Vì vậy, các bác sĩ phải đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và xây dựng phương án điều trị theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm an toàn.

Việc phục hồi các tổn thương ở khớp sẽ khó khăn hơn đối với những người hút thuốc lá lâu năm.

“Người bệnh hút thuốc lá trong thời gian dài, đồng thời có bệnh nền tim mạch và tăng huyết áp nên quá trình điều trị, đặc biệt nếu phải can thiệp phẫu thuật, cần được theo dõi chặt chẽ. Hút thuốc kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tuần hoàn và khả năng lành thương, gây thêm bất lợi cho quá trình điều trị và phục hồi” - bác sĩ Bình cho biết.

Nhắc đến tác hại của thuốc lá, nhiều người thường nghĩ trước tiên đến các bệnh lý về phổi, tim mạch hay ung thư. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thuốc lá không dừng lại ở những cơ quan này. Khói thuốc chứa hàng nghìn hóa chất, trong đó có nhiều chất độc hại. Khi đi vào cơ thể, các chất này có thể tác động đến hệ tuần hoàn, quá trình chuyển hóa xương và khả năng hồi phục của cơ thể.

Theo các chuyên gia, nicotine và một số chất độc trong khói thuốc có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và quá trình tạo xương. Người hút thuốc lâu năm có nguy cơ gặp các vấn đề về mật độ xương, loãng xương và gãy xương cao hơn. Hút thuốc cũng là yếu tố bất lợi đối với quá trình liền xương và phục hồi sau một số phẫu thuật.

Việc bỏ thuốc lá là giải pháp để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm trong đó có xương khớp.

Đối với cột sống, thoái hóa là bệnh lý có nhiều yếu tố liên quan như tuổi tác, đặc điểm nghề nghiệp, vận động, chấn thương, cơ địa và các bệnh lý đi kèm. Vì vậy, không thể quy toàn bộ nguyên nhân thoái hóa cột sống ở một người bệnh cho thuốc lá. Tuy nhiên, hút thuốc lâu năm có thể làm gia tăng các yếu tố bất lợi đối với sức khỏe xương và khả năng hồi phục của cơ thể.

Trường hợp của anh L. là một ví dụ. Người bệnh không chỉ có thoái hóa cột sống mà còn đồng thời bị thoát vị đĩa đệm, loãng xương và trượt đốt sống. Khi những bệnh lý này xuất hiện cùng với tiền sử hút thuốc kéo dài và bệnh nền tim mạch, quá trình đánh giá, điều trị và phục hồi càng cần được thực hiện thận trọng.

Đặc biệt, đối với người đã mắc bệnh lý xương khớp, tiếp tục hút thuốc có thể khiến việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và phục hồi sức khỏe gặp thêm khó khăn. Bởi vậy, bỏ thuốc lá là một trong những thay đổi quan trọng mà người bệnh có thể chủ động thực hiện để giảm thêm những tác động bất lợi đối với cơ thể.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Đinh Văn Bình khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng cột sống và xương khớp. Đau lưng kéo dài, đau tăng dần, đau lan xuống chân, tê bì hoặc yếu chân, hạn chế vận động… có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau. Người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị trong thời gian dài mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Việc kiểm tra sức khỏe xương cũng cần được quan tâm ở những nhóm có nguy cơ cao, nhất là người lớn tuổi, người hút thuốc lá lâu năm, người có tiền sử gia đình mắc loãng xương và phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.